警護鈔敬老金還兼做這一項 阿公、阿嬤讚真骨力

台中市東勢區公所與25名里幹事今到彰化銀行領取敬老年金，並由東勢警分局陪同護鈔至里辦公室，警方見長輩前來領取敬老年金，把握機會宣導防制交通事故，提醒長輩清晨外出穿亮眼衣物，和預防詐騙宣導，不輕易交付存簿給陌生人，讓阿公、阿嬤笑讚「真骨力(台語，意指很認真)」。

警方對前來領取敬老年金的長輩仔細說明，防制交通事故方面，提醒長者在晨間或傍晚時外出，要穿著亮麗鮮艷的衣服，騎乘機車行經岔路口時遵守「慢、看、停」三原則，保護自身安全。

另，防制詐騙方面，以「猜猜我是誰」及「假冒公務員詐財」的詐騙手法居多，提醒長輩若是接到電話號碼有「+」號，或自稱是檢察官的電話，告知因為涉及刑案，要監管銀行帳戶並交付存款，那就是詐騙集團的電話，請長輩立即掛斷電話，並撥打165反詐騙電話、110報警，不要讓詐騙集團騙走自己或子女奉養的辛苦錢。

東勢分局分局長劉安杰呼籲，汽、機車駕駛對於高齡長者請友善禮讓，山城地區岔路多，行經岔路口時遵守「慢、看、停」三原則，建構一個友善安全的交通環境；提醒家中長輩，接到不明來電提到「監管帳戶、交付存款」，就要提高警覺心，可能遇到詐騙集團。