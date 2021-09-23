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六旬婦匯款要替「姪女」調頭寸 行員及時勸阻保積蓄

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市60多歲張姓婦人今天到二信合作社想匯出31萬元，行員察覺不尋常，通報警方到場協助。張婦欲言又止，最後才說接到「姪女」的電話，指做生意臨時尬不過來，請她匯31萬元救急，還交待別讓其他人知道。警員請他再次聯絡姪女，才知真得遇上詐騙集團，感謝行員和警員及時勸阻。

基隆市警四分局中山派出所今天上午10點多，接到安一路第二信用合作社通報，有名婦人來辦理匯款，擔心她可能遇上詐騙集團，積蓄可能被騙走。

警員周建邦趕往二信營業大廳，張姓婦人櫃檯前，行員仍在關心她是否會被詐騙。周員詢問張婦為什麼要匯款？以及為什麼大家會認為她可能被騙的原因。張婦才說出原委，表示一早接到住在外地的姪女打來電話，做生意臨時有支票尬不過來，資金周轉出狀況，請她先匯31萬元救急，並提供匯款帳號，交代別跟其他人說起。

張婦想要幫助姪女，馬上帶著存摺和證件到二信，向行員表達要匯款。行員在對話過程中，覺得不尋常並報警。

周員依工作經驗對張婦說，她應該是接到詐騙電話，打電話要她匯款的人不是她的姪女。當場請張婦再次聯繫姪女，發覺自己果真差點掉入詐騙集團的陷阱，保住存款。

警四分局表示，詐騙集團會利用人性弱點，營造情境詐財。民眾如果接到自稱親友來電或訊息，提及借錢等金錢往來，應冷靜查證，以免落入詐騙集團圈套。有任何疑問可撥打165反詐騙諮詢專線、110報案專線或到鄰近派出所請求協助。

基隆市60多歲張姓婦人（右）今天接到「姪女」來電調頭寸，匯款時行員察覺不尋常報警，經警員勸說，積蓄才沒被騙走。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市60多歲張姓婦人（右）今天接到「姪女」來電調頭寸，匯款時行員察覺不尋常報警，經警員勸說，積蓄才沒被騙走。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市60多歲張姓婦人（左）今天接到「姪女」來電調頭寸，匯款時行員察覺不尋常報警，經警員勸說，積蓄才沒被騙走。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市60多歲張姓婦人（左）今天接到「姪女」來電調頭寸，匯款時行員察覺不尋常報警，經警員勸說，積蓄才沒被騙走。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市60多歲張姓婦人（右）今天接到「姪女」來電調頭寸，匯款時行員察覺不尋常報警，經警員勸說，積蓄才沒被騙走。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市60多歲張姓婦人（右）今天接到「姪女」來電調頭寸，匯款時行員察覺不尋常報警，經警員勸說，積蓄才沒被騙走。記者邱瑞杰／翻攝

詐騙集團 基隆

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