過程只花4分鐘！小偷闖停車場偷車 網看細節喊：案情不單純

一名網友透露，自己將今年新買的車停在住家樓下的停車場一週，直到要繳費時，才發現車子遭竊。 示意圖／ingimage

即使現今各公共場所都布滿監視器，偷竊案件仍層出不窮！近日一名女網友就透露，自己今年買了一台新車，前陣子有事情外出一週，她便將車子停在住家附近的停車塲，沒想到準備要用車時，才發現車子已經消失不見，調閱監視器後，查出竊賊前後只花費4分鐘就駕著贓車離場，事件引起熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，她在3月時自己出錢買了人生第一台車，並還在繳納貸款當中，因碰上疫情嚴重，幾乎沒有開車外出的需求，不擔心會發生擦撞問題，便未保任何車險，然而，車子卻在家裡樓下的停車塲被人偷走。

原PO進一步指出，她先前有事外出，離開住家一個禮拜，回來後準備要用車時，發現繳費機無法正常操作，才驚覺車子失竊。隨後她馬上報警，警方調閱監視器後發現，竊賊在完成1200元的繳費後，直接開著她的車子離場，整趟過程僅花了4分鐘左右，推測應是早已準備好該車鑰匙。

原PO崩潰地說，不敢相信這般八點檔的劇情竟發生在自己身上，她也提供車子相關資訊和嫌犯特徵，包含右手有刺青、接近手肘處有割線、長長的旁分瀏海，以及車輛為白色的VOIS等，希望網友能提供相關線索。此外，原PO補充，遭竊的車原為租賃車，今年才轉至自己名下，因此實際車牌號碼和照片有所出入。

原PO提供監視器拍到的畫面，希望網友協助提供線索。圖擷自 facebook

貼文曝光後，網友紛紛留言「這種車一天內沒找到，隔天大慨成為一堆零件」、「好奇怎麼會被偷」、「都拍到臉了，幾個分局偵查的問問，應該人就出來了」、「這種感覺不難抓，停車場有一堆監視器、他還拉下口罩抽菸，如果是慣犯的話警察那邊都有資料可以比對」、「我停在家門外半夜被偷車，報警也找不回來」。

許多網友則紛紛推測「案情不單純」，直呼「肯定車上被裝定位器，加上長時間不動車，就知道妳不在」、「原本是租賃車，會不會鑰匙跟車子位置就是這樣流出去的」、「前身租賃車一定有定位器，也有備份的鑰匙，應該是預謀犯案」；不少過來人則建議「保險一開始就要保好保滿」、「買中古車記得去汽修廠拆掉私裝的衛星定位」。