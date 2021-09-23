八旬婦無尾熊抱站牌喊要回家 警護送回家團圓

台中市八旬林姓老婦中秋連假外出迷途，居然在沙鹿區中山路上以無尾熊姿勢抱著公車站柱子，路人報警。警方到場，婦人急著喊「要去大甲」、「要找回家的路」，警方帶婦人回所內並提供茶水、月餅與柚子果腹，以人臉辨識出林婦住所，在中秋連假順利協助婦人回家團圓。

中秋連假不少民眾出遊，本周一(20日)清水分局光華所員警鍾文彬、陳楷淇到場，發現一名八旬老婦人疑似迷途，抱著公車站牌的柱子，大汗淋漓說，「要去大甲」、「我自己會搭車」、「我搬過家，要找回家的路」、「要找回家的路」等語，飽受驚嚇。

警方擔心老婦人脫水，將其帶返回所，並提供茶水，應景月餅、柚子讓婦人果腹，婦人情緒平穩後，再以人臉辨識系統查出是住在沙鹿區、81歲的林姓婦人，並由光華所所長陳俊佑、警員黃譯緯護送老婦返回住處。

家人表示，老婦外出後就不知去向，幸好有警察協助，讓她能在中秋佳節安全返家慶團圓。