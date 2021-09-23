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凌晨駕車「碰」一聲以為車禍 竟是債務糾紛被押上車

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市陳姓男子疑因與潘姓及楊姓男子等4人有債務糾紛，昨晚陳男參加聚會結束準備駕車返家時，遭對方強押上車，當車輛行駛到三民第二警分局民族派出所前停等紅燈時，陳男趁機下車到派出所報案，警方事後通知潘男等人到案說明，依妨害自由等罪嫌送辦。

據了解，陳男（22歲）自去年起向一名蔣姓友人（21歲）借錢，蔣男起初相信陳男會還錢，但只要向陳男商討，陳男就會言語閃避、遲遲不還，陳男陸續共欠下30萬元。

蔣男昨天凌晨2時許，請潘男（29歲）等4人至陳男吃飯地點埋伏，等陳男準備駕車離開時，潘男等2人駕駛陳男轎車，讓陳男坐在右前座，另2人駕駛開來的轎車，一路從仁武準備前往新興找蔣男商討債務問題。

車輛行經民族路、建工路口由北往南方向時，陳男趁等紅燈之際開車門下車，車門撞到分隔島發出「碰」一聲，派出所內員警還以為發生車禍出來查看，結果只看到陳男站在路邊，膝蓋疑因不慎跌倒輕微擦挫傷，押他過來的2輛車則已駛離，詢問後得知陳男被人從仁武押過來，通報仁武警分局。

仁武警分局員警調閱路口監視器，發現陳男疑與潘男等人認識，被押上車過程中潘男等人無暴力相向行為，警方循線通知潘、蔣等5人到案說明，全案依妨害自由等罪嫌函送橋頭地檢署偵辦。

高雄市三民二警分局民族派出所附近昨凌晨2時許發生「碰」一聲，警方原以為是車禍，沒想是陳男被押上車後自行脫困。記者陳玫伶／翻攝
高雄市三民二警分局民族派出所附近昨凌晨2時許發生「碰」一聲，警方原以為是車禍，沒想是陳男被押上車後自行脫困。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子昨從仁武區友人家聚會後準備離開，卻被潘姓男子等4人押上車，載往新興區討論債務問題。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子昨從仁武區友人家聚會後準備離開，卻被潘姓男子等4人押上車，載往新興區討論債務問題。記者陳玫伶／翻攝
高雄市蔣姓男子等共5人昨天凌晨為向陳姓男子討債，涉妨害自由等罪嫌被員警依法送辦。記者陳玫伶／翻攝
高雄市蔣姓男子等共5人昨天凌晨為向陳姓男子討債，涉妨害自由等罪嫌被員警依法送辦。記者陳玫伶／翻攝

債務 監視器 車禍

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