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影／中市中秋連假交通事故減少 違規樣態以闖紅燈居冠

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市警局分析，今年中秋節前從9月17日至21日連續假期未發生A1類交通事故，A2類交通事故（因事故受傷者）發生663件，受傷885人，與去年中秋節比較，A1交通事故減少1件1人，A2類交通事故減少242件、320人，發現數據明顯下降。另分析各項違規肇因，其中以違反號誌管制或指揮計有37件，較去年同期減少19件；超速行駛未發生，較去年同期減少6件最佳。

重大交通違規面向分析，今年中秋假期取締2689件，較去年3237件減549件(-16.95%)，其中雖以闖紅燈1092件最多，但取締件數較去年同期減少了336件，下降率達23.53%，酒後駕車也從109年的212件，減少103件，下降率達到48.58%。

台中市為人車、商旅往來密集的消費型都會區，再次提醒市民，中市繼去年9月全國實施路口安全大執法之後，今年1月起配合全國一致性交通執法政策，持續執行「路口安全大執法」，這項重點工作主要針對車輛不禮讓行人、闖紅燈、紅燈右轉及行人違規等4項重大交通違規，在12月底前會維持一定執法強度。

交通警察大隊大隊長陳松寅特別重視交通執法與安全宣導教育，為迎接10月「交通安全月」，不僅在情境模擬的宣導器材設計上追求專業，已開始籌劃交通志工培訓工作，台中市政府警察局局長蔡蒼柏呼籲，交通執法目的在提升用路品質及行人、車輛安全，交通執法重點工作以科技代替人力降低員警攔檢時的風險，也是為保護民眾行車安全，提醒全體市民遵守交通安全。

今年中秋節連續假期交通違規改善了沒？據台中市政府警察局分析9月17日至21日交通執法與事故發生件數相關性，今年和去年在加強交通安全宣導與民眾配合下，對於重大交通事故防制工作，已展現成效。圖／警方提供
今年中秋節連續假期交通違規改善了沒？據台中市政府警察局分析9月17日至21日交通執法與事故發生件數相關性，今年和去年在加強交通安全宣導與民眾配合下，對於重大交通事故防制工作，已展現成效。圖／警方提供
今年中秋節連續假期交通違規改善了沒？據台中市政府警察局分析9月17日至21日交通執法與事故發生件數相關性，今年和去年在加強交通安全宣導與民眾配合下，對於重大交通事故防制工作，已展現良好成效。圖／警方提供
今年中秋節連續假期交通違規改善了沒？據台中市政府警察局分析9月17日至21日交通執法與事故發生件數相關性，今年和去年在加強交通安全宣導與民眾配合下，對於重大交通事故防制工作，已展現良好成效。圖／警方提供
今年中秋節連續假期交通違規改善了沒？據台中市政府警察局分析9月17日至21日交通執法與事故發生件數相關性，今年和去年在加強交通安全宣導與民眾配合下，對於重大交通事故防制工作，已展現良好成效。圖／警方提供
今年中秋節連續假期交通違規改善了沒？據台中市政府警察局分析9月17日至21日交通執法與事故發生件數相關性，今年和去年在加強交通安全宣導與民眾配合下，對於重大交通事故防制工作，已展現良好成效。圖／警方提供

中秋節

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