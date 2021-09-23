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影／三人相約釣魚 一男下新店溪玩水不見蹤影

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

緬甸籍史姓男子今天與二名同鄉友人共三人相約釣魚，史男獨自一人下新店溪玩水後不見蹤影，新北市消防局獲報已調派消防人員下艇，全力搜尋中。

新北市消防局今天下午2時45分獲報，新店區小粗坑發電廠旁新店溪發生溺水意外，緊急調派轄區第四救災救護大隊人員下船艇全力搜尋中。

據了解，住在中和區，平日在工地上工的史姓男子（41歲）為緬甸華僑，今天下午與兩名同鄉友人相約到新店警分局屈尺派出所所轄桂山發電廠附近玩水釣魚，因兩名友人都在釣魚，只有史男一人新店溪戲水。

釣魚的同伴於史男下水後，還有看到他，但沒多久就不見身影，連忙報警求救。由於該處為禁止戲水與釣魚水域，消防人員研判，史男疑似不熟悉當地水域，已出動船艇下水搜尋，但截至下午4時許，尚未發現史男下落。

三人今天相約釣魚，緬甸籍史姓男子下新店溪玩水不見蹤影，消防人員搜尋中。記者王長鼎／翻攝
三人今天相約釣魚，緬甸籍史姓男子下新店溪玩水不見蹤影，消防人員搜尋中。記者王長鼎／翻攝
三人今天相約釣魚，緬甸籍史姓男子下新店溪玩水不見蹤影，消防人員搜尋中。記者王長鼎／翻攝
三人今天相約釣魚，緬甸籍史姓男子下新店溪玩水不見蹤影，消防人員搜尋中。記者王長鼎／翻攝
三人今天相約釣魚，緬甸籍史姓男子下新店溪玩水不見蹤影，消防人員搜尋中。記者王長鼎／翻攝
三人今天相約釣魚，緬甸籍史姓男子下新店溪玩水不見蹤影，消防人員搜尋中。記者王長鼎／翻攝
三人今天相約釣魚，緬甸籍史姓男子下新店溪玩水不見蹤影，消防人員搜尋中。記者王長鼎／翻攝
三人今天相約釣魚，緬甸籍史姓男子下新店溪玩水不見蹤影，消防人員搜尋中。記者王長鼎／翻攝

緬甸 溺水

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