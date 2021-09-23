別跟荷包過不去！金門警9月取締160件金城鬧區違停

民眾別亂停車，小心被開單！金城鎮市區自9月1日起正式進行路邊停車收費，金城分局也配合在市區加強取締違停，金城分局今天表示，經統計自9月1日起至22日止，城警針對民權路、珠浦北路、民生路等易違停路段共取締違規停車計160件，提醒民眾千萬不要貪圖一時方便，小心傷荷包。

金城分局表示，為提高城區停車位流動使用率，金城區市區自9月1日起正式進行路邊停車收費，但仍有不少民眾為避開收費路段而違停於其他非收費路段，對此金城分局也針對違規停車行為加強執法取締。

金城分局長林英煌表示，這波取締勤務主要是針對紅線違停、公車站牌違停、人行道違停及占用卸貨停車格位等四項嚴重違停態樣加強取締，依道路交通管理處罰條例第56條規定可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。