別跟荷包過不去！金門警9月取締160件金城鬧區違停
民眾別亂停車，小心被開單！金城鎮市區自9月1日起正式進行路邊停車收費，金城分局也配合在市區加強取締違停，金城分局今天表示，經統計自9月1日起至22日止，城警針對民權路、珠浦北路、民生路等易違停路段共取締違規停車計160件，提醒民眾千萬不要貪圖一時方便，小心傷荷包。
金城分局表示，為提高城區停車位流動使用率，金城區市區自9月1日起正式進行路邊停車收費，但仍有不少民眾為避開收費路段而違停於其他非收費路段，對此金城分局也針對違規停車行為加強執法取締。
金城分局長林英煌表示，這波取締勤務主要是針對紅線違停、公車站牌違停、人行道違停及占用卸貨停車格位等四項嚴重違停態樣加強取締，依道路交通管理處罰條例第56條規定可處新臺幣600元以上1200元以下罰鍰。
警方也呼籲民眾，應避免違規停車行為，應將車輛停放於停車場或路邊停車格，千萬不要貪圖一時方便而違規停車，除妨害其他用路人權益，甚至可能釀成交通事故外，若被取締告發，會大傷荷包，得不償失。
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