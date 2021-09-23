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「豐原都妳家？」他三度挨告跟蹤女子 倒垃圾也出事

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市豐原區吳女懷疑遭李男跟蹤，先後3度向警方報案，第1次李男辱罵吳女「趕快去吃藥」被依公然侮辱罪處罰金3000元；第2次出門倒垃圾又與吳女擦身而過，被依違反社維法罰1500元。示意圖。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
台中市豐原區吳女懷疑遭李男跟蹤，先後3度向警方報案，第1次李男辱罵吳女「趕快去吃藥」被依公然侮辱罪處罰金3000元；第2次出門倒垃圾又與吳女擦身而過，被依違反社維法罰1500元。示意圖。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

台中市豐原區吳女懷疑遭李男跟蹤，先後3度向警方報案，第1次李男辱罵吳女「趕快去吃藥」被依公然侮辱罪處罰金3000元；第2次出門倒垃圾又與吳女擦身而過，被依違反社維法罰1500元，李不服聲明異議，獲撤銷不罰後，吳女又向警報案遭李跟蹤，警方認吳女明知李沒跟蹤她卻又報案，認吳女涉犯社維法移送法辦，但豐原簡易庭法官認吳女並未故意捏造、虛構被跟蹤，裁定不罰。

豐原警分局移送書指出，吳女以李男於去年7月30日下午，在豐原區愛買量販店；今年5月4日下午在豐原區區、7月15日中午在豐原區圓環南路60巷口等跟蹤她，經勸阻不聽，屢次向豐原派出所報案，然吳女主觀上明知李男並無跟蹤她的行為，意圖使李受社會秩序維護法第89條第2款處罰，而向警察機關申告，認吳女涉犯社會秩序維護法第67條第1項第3款行為，移送豐原簡易庭裁處。

刑事部分，判決書指出，吳女自2017年9月起，發現她前往中市豐原地區餐飲店、咖啡店、便利商店、量販店等處時，李男會出現在周圍，數次質問李為何要跟蹤她而生齟齬。

去年7月30日下午，在豐原區愛買量販店，又再次相遇，李欲牽腳踏車離去時，吳女持手機對李錄影蒐證，指責李為何一直跟蹤、太可惡，李心生不滿，公然對吳女辱罵「王八蛋」、「趕快去吃藥 」、「神經病」等語。法官依公然侮辱罪，判李男罰金新台幣3000元。

接著吳女又以李男於今年5月4日下午在豐原區區、7月15日中午在豐原區圓環南路60巷口跟蹤她，向警方報案，豐原警分局認吳女明知李男並無跟蹤她的行為，意圖使李受社會秩序維護法處罰，因而認吳女違反社維法，由豐原簡易庭審理。

李男在警詢時表示，他於去年間去異人館看報紙喝咖啡，只是剛好坐在吳女附近，並沒有任何騷擾；至於去年7月30日在豐原區愛買店，當時他已經準備騎腳踏車要離開，吳女忽然衝向他，並持手機拍攝，稱他跟蹤她三年了，他不想理會，因此直接牽腳踏車離開。

李男又說，今年5月4日下午，他騎腳踏車去倒垃圾，與吳女擦身而過；他於2018年10月1日要購買家裡所需民生用品前往豐原區家樂福，之後要回家前往家樂福走廊牽自行車時，卻發現吳女就站在家樂福出口旁，對他說：「怎麼又再跟蹤她」，於是他回應「那不就整個豐原都是妳家嗎？」。

至於今年7月15日，騎車經過圓環南路60巷口，是他剛從中興路、中山路的豆腐店買完豆腐要回家。因吳女對提他提告社維法案件，才選擇車流較少的路線回家等語。可認 雙方確實曾經出現再同一公共場所。因此，吳女主觀上認為李男與她出現在相同處所，並非偶然與巧合，而是有跟追她行蹤，尚非全然無據。

雖然吳女報案、申告於5月4日遭李男跟蹤，經豐原警分局裁處罰鍰新台幣1500元，李男不服聲明異議，獲法官裁定撤銷原處分，改為不罰。但吳女有提出雙方不止一次出現在相同處所影片紀錄；且經警方調閱監視器翻拍畫面，亦可認雙方確實有擦身而過，因此法官認為吳女並故意捏造虛構遭跟蹤，裁定不罰。可上訴。

吳女懷疑遭李男跟蹤，先後3度向警方報案，李被依違反社維法罰1500元，李不服聲明異議，獲撤銷不罰後，吳女又向警報案遭李跟蹤，警方認吳女明知李沒跟蹤她卻又報案，認吳女涉犯社維法移送法辦，但法官認吳女並未故意捏造、虛構被跟蹤，裁定不罰。圖／本報資料照
吳女懷疑遭李男跟蹤，先後3度向警方報案，李被依違反社維法罰1500元，李不服聲明異議，獲撤銷不罰後，吳女又向警報案遭李跟蹤，警方認吳女明知李沒跟蹤她卻又報案，認吳女涉犯社維法移送法辦，但法官認吳女並未故意捏造、虛構被跟蹤，裁定不罰。圖／本報資料照

腳踏車 量販店 愛買

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