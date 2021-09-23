快訊

五倍券你綁了沒？超強達人匯整「Google表格」綁定、加碼、商家回饋一目瞭然

童星「糖糖」等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不滿嚴查！報關行業者暴打台北關關員 檢方火速起訴

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

財政部台北關傳出關員遭報關行業者施暴，徐姓員工認為陳姓關員嚴查拖慢進度，竟當眾揮拳、拉扯，結果自己反遭陳壓制在地，徐仍不滿還大罵三字經，全案經台北關內部調查1個多月後告發，桃園地檢署偵辦9天就依妨害公務罪嫌起訴徐，檢方說，任何挑戰邊境執法者都會從嚴從速偵辦。

桃檢指出，徐男（46歲）是桃園某報關行員工 ，今年7月29日早上10點多在大園區永儲公司3樓的驗貨室，不滿財政部台北關陳姓關員依法嚴查進口貨物，又認為他動作太慢，明知陳是依法執行勤務公務員，竟直接朝陳推擠、揮拳攻擊。

陳員也予以反擊將徐壓制在地，徐還情緒失控辱罵對方三字經，直到在場其他同事目擊上前合力將徐制伏，台北關獲報後先行做內部調查，檢視監視器、訪談員工等，直到9月3日向桃檢告發徐男妨害公務罪嫌。

桃檢說，經指派檢察官許致維指揮航警局刑大通知徐男到案，徐對於客觀事實大致坦承，被害的陳男也指證歷歷，在場同事也證稱，有看到徐出手揮拳但沒擊中，遭壓制後就大聲辱罵三字經，現場監視器也拍下雙方衝突、肢體拉扯畫面。

檢方認為徐男犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌起訴他，桃檢也說，政府防堵非洲豬瘟、新冠肺炎疫情之際，強化邊境執法相當重要，任何破壞或挑戰邊境執法公權力犯罪行為，檢方都會從嚴、從速偵辦，保障邊境執法人員尊嚴與安全。

另外除了本案，台北關9月1日另外也發生1起關員遭毆打事件，當時陳姓關員上班途中也遭報關業者言語謾罵、挑釁及恐嚇，還當場把他打到脖子挫傷，該案也已經由航警局移送，目前由檢方偵辦中。

關務署台北關針對高風險地區空運進口快遞貨物加強查緝。示意圖。本報資料照
關務署台北關針對高風險地區空運進口快遞貨物加強查緝。示意圖。本報資料照

妨害公務 桃園 監視器

延伸閱讀

總統府前騎車按喇叭抗議撞傷員警 男子遭訴

莽男不滿取締未戴口罩竟推擠警察 妨害公務判拘

代課師不滿教室裝監視器請辭後尋短 校長崩潰自責

站路邊無故被要求盤查 一字「X」...成妨害公務現行犯

相關新聞

「豐原都妳家？」他三度挨告跟蹤女子 倒垃圾也出事

台中市豐原區吳女懷疑遭李男跟蹤，先後3度向警方報案，第1次李男辱罵吳女「趕快去吃藥」被依公然侮辱罪處罰金3000元；第2...

影／谷關飯店經理上山接水倒地不起 送醫急救不治

台中市谷關地區一家溫泉飯店李姓經理，今早與同事帶著水管到八仙山十文溪接山泉水，攀爬途中，李男感覺身體不舒服，現場倒地後無...

影／三人相約釣魚 一男下新店溪玩水不見蹤影

緬甸籍史姓男子今天與二名同鄉友人共三人相約釣魚，史男獨自一人下新店溪玩水後不見蹤影，新北市消防局獲報已調派消防人員下艇，...

毒蟲情侶違停買飲料 北市警意外查獲毒品

台北市一對毒蟲情侶昨天下午5時許開車至南港區興華路買飲料，違停紅線引起巡邏警員注意，警方取締女駕駛時，她不僅精神恍惚還謊...

不滿嚴查！報關行業者暴打台北關關員 檢方火速起訴

財政部台北關傳出關員遭報關行業者施暴，徐姓員工認為陳姓關員嚴查拖慢進度，竟當眾揮拳、拉扯，結果自己反遭陳壓制在地，徐仍不...

新北汐止資源回收場起火 燒紙類雜物直冒濃煙

新北市汐止區大同路一處資源回收場，今天下午近2點發生火警，因現場堆放紙類等雜物，迅速燃燒冒出大量濃煙；消防隊趕到約1小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。