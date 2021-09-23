不滿嚴查！報關行業者暴打台北關關員 檢方火速起訴

財政部台北關傳出關員遭報關行業者施暴，徐姓員工認為陳姓關員嚴查拖慢進度，竟當眾揮拳、拉扯，結果自己反遭陳壓制在地，徐仍不滿還大罵三字經，全案經台北關內部調查1個多月後告發，桃園地檢署偵辦9天就依妨害公務罪嫌起訴徐，檢方說，任何挑戰邊境執法者都會從嚴從速偵辦。

桃檢指出，徐男（46歲）是桃園某報關行員工 ，今年7月29日早上10點多在大園區永儲公司3樓的驗貨室，不滿財政部台北關陳姓關員依法嚴查進口貨物，又認為他動作太慢，明知陳是依法執行勤務公務員，竟直接朝陳推擠、揮拳攻擊。

陳員也予以反擊將徐壓制在地，徐還情緒失控辱罵對方三字經，直到在場其他同事目擊上前合力將徐制伏，台北關獲報後先行做內部調查，檢視監視器、訪談員工等，直到9月3日向桃檢告發徐男妨害公務罪嫌。

桃檢說，經指派檢察官許致維指揮航警局刑大通知徐男到案，徐對於客觀事實大致坦承，被害的陳男也指證歷歷，在場同事也證稱，有看到徐出手揮拳但沒擊中，遭壓制後就大聲辱罵三字經，現場監視器也拍下雙方衝突、肢體拉扯畫面。

檢方認為徐男犯行明確，偵結依妨害公務罪嫌起訴他，桃檢也說，政府防堵非洲豬瘟、新冠肺炎疫情之際，強化邊境執法相當重要，任何破壞或挑戰邊境執法公權力犯罪行為，檢方都會從嚴、從速偵辦，保障邊境執法人員尊嚴與安全。