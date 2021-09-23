快訊

五倍券你綁了沒？超強達人匯整「Google表格」綁定、加碼、商家回饋一目瞭然

童星「糖糖」等紅燈被撞身亡 肇事駕駛遭判6個月徒刑

涉5縣市7條通緝犯連女友也騙 男子行竊警拆真面目

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

涉及5縣市7案通緝犯孫男，在台南永康區遊蕩，還趁租書店老闆不備竊取4500元逃逸，警方循線將他逮捕時，孫還一度還用假名稱警方「抓錯人」，交往中的女友在警方拆穿真實身分也大吃一驚，連警方也傻眼。

永康警分局大橋派出所本月21日清晨接獲轄區某租書店老闆報案，一名男子趁其短暫離開時開啟櫃台抽屜竊走4500元，老闆自行調閱監視器掌握犯案過程，警方接手偵辦後，循線透過路口監視器，掌握45歲孫嫌作案的車子停在台南市東區大東夜市附近。

永康分局與第一分局員警辛苦埋伏，21日晚上10點多，孫男正與女友逛完夜市要開車，警員一擁而上，孫嫌還故做鎮定稱「抓錯人」，還從容向警方說，自己姓劉，警方利用人臉辨識系統，再加上按捺指紋確認無誤，讓孫嫌百口莫辯，

警方進一步追查，孫男不只利用劉姓友人個資，還涉及竊盜、詐欺、偽造文書等7案通緝，今年2月起經台南、雲林、南投、新北、台北等地檢署、地方法院發布通緝中，昨訊後解送歸案。

警方偵辦過程還出現一度插曲；同行的孫嫌女友在警方拆穿真實身分，赫然發現男友交往半年來都用假名交往，也讓警方苦嘆真的「騙很大」。

以假名企圖矇騙警方的孫男（右）連涉7案遭5縣市地檢署、地院發布通緝中，經永康警當場識破。記者謝進盛／翻攝
以假名企圖矇騙警方的孫男（右）連涉7案遭5縣市地檢署、地院發布通緝中，經永康警當場識破。記者謝進盛／翻攝

通緝 監視器 夜市

延伸閱讀

郭品超海邊抱起小女友深情放閃　日常拍攝如寫真　

警查到未戴口罩通緝犯 幫付計程車錢他還毒癮發作

網戀女友被父賣身？男代贖身被騙百萬 網友揭暗黑內情「罪有應得」

高以翔冥誕...女友「發文時間」很有心！毛加恩1舉動粉絲動容

相關新聞

「豐原都妳家？」他三度挨告跟蹤女子 倒垃圾也出事

台中市豐原區吳女懷疑遭李男跟蹤，先後3度向警方報案，第1次李男辱罵吳女「趕快去吃藥」被依公然侮辱罪處罰金3000元；第2...

影／谷關飯店經理上山接水倒地不起 送醫急救不治

台中市谷關地區一家溫泉飯店李姓經理，今早與同事帶著水管到八仙山十文溪接山泉水，攀爬途中，李男感覺身體不舒服，現場倒地後無...

影／三人相約釣魚 一男下新店溪玩水不見蹤影

緬甸籍史姓男子今天與二名同鄉友人共三人相約釣魚，史男獨自一人下新店溪玩水後不見蹤影，新北市消防局獲報已調派消防人員下艇，...

毒蟲情侶違停買飲料 北市警意外查獲毒品

台北市一對毒蟲情侶昨天下午5時許開車至南港區興華路買飲料，違停紅線引起巡邏警員注意，警方取締女駕駛時，她不僅精神恍惚還謊...

不滿嚴查！報關行業者暴打台北關關員 檢方火速起訴

財政部台北關傳出關員遭報關行業者施暴，徐姓員工認為陳姓關員嚴查拖慢進度，竟當眾揮拳、拉扯，結果自己反遭陳壓制在地，徐仍不...

新北汐止資源回收場起火 燒紙類雜物直冒濃煙

新北市汐止區大同路一處資源回收場，今天下午近2點發生火警，因現場堆放紙類等雜物，迅速燃燒冒出大量濃煙；消防隊趕到約1小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。