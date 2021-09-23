涉5縣市7條通緝犯連女友也騙 男子行竊警拆真面目
涉及5縣市7案通緝犯孫男，在台南永康區遊蕩，還趁租書店老闆不備竊取4500元逃逸，警方循線將他逮捕時，孫還一度還用假名稱警方「抓錯人」，交往中的女友在警方拆穿真實身分也大吃一驚，連警方也傻眼。
永康警分局大橋派出所本月21日清晨接獲轄區某租書店老闆報案，一名男子趁其短暫離開時開啟櫃台抽屜竊走4500元，老闆自行調閱監視器掌握犯案過程，警方接手偵辦後，循線透過路口監視器，掌握45歲孫嫌作案的車子停在台南市東區大東夜市附近。
永康分局與第一分局員警辛苦埋伏，21日晚上10點多，孫男正與女友逛完夜市要開車，警員一擁而上，孫嫌還故做鎮定稱「抓錯人」，還從容向警方說，自己姓劉，警方利用人臉辨識系統，再加上按捺指紋確認無誤，讓孫嫌百口莫辯，
警方進一步追查，孫男不只利用劉姓友人個資，還涉及竊盜、詐欺、偽造文書等7案通緝，今年2月起經台南、雲林、南投、新北、台北等地檢署、地方法院發布通緝中，昨訊後解送歸案。
警方偵辦過程還出現一度插曲；同行的孫嫌女友在警方拆穿真實身分，赫然發現男友交往半年來都用假名交往，也讓警方苦嘆真的「騙很大」。
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