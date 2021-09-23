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陽明教養院廚工放火燻黑牆壁、天花板 被逮辯稱好玩

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

位在陽明山上的台北市立陽明教養院今年3月發生放火案件，王姓廚工不滿遭同事欺負，按壓電梯旁的乾洗手酒精噴霧器，再點燃打火機，見噴霧器底座起火後離開；火勢越燒越大，院內員工聽到警鈴大響趕抵滅火。王遭逮後辯稱好玩，士林地檢署偵結，依放火燒燬住宅以外之物罪嫌起訴。

起訴指出，王負責陽明教養院廚房膳食，他不滿長期遭同事欺負，2021年3月26日下午4點多，在院內文康大樓4樓，按壓電梯外的乾洗手酒精噴霧器，再拿打火機點燃酒精；噴霧器起火後，他搭電梯下樓。

火勢從噴霧器底座延燒到一旁的疏散動線電子指示牌，濃煙也將牆壁及天花板輕鋼架燻黑，教養院受信總機發出警報，院內員工發現起火處，趕抵滅火並報警。

警方調閱監視器發現王涉案，警詢時，他辯稱只是好玩想抒發壓力，想燒燒看酒精設備，沒有想要延燒建築物。

士林地檢署偵結，根據消防局火災原因調查鑑定書、監視器影像、作案用打火機等證物，將王依放火燒燬住宅以外之物罪嫌起訴。

台北市立陽明教養院今年3月發生縱火案件。圖／翻攝自Google Maps
台北市立陽明教養院今年3月發生縱火案件。圖／翻攝自Google Maps

酒精 電梯 監視器

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