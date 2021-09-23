聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／谷關飯店經理上山接水倒地不起 送醫急救不治
台中市谷關地區一家溫泉飯店李姓經理，今早與同事帶著水管到八仙山十文溪接山泉水，攀爬途中，李男感覺身體不舒服，現場倒地後無呼吸心跳，同事趕緊報警。救護員到場與搬運過程中不斷施行CPR，送東勢農民醫院急救後仍宣告不治，進一步死因有待釐清。
東勢農民醫院指出，李姓男子到院時已無呼吸心跳，經半小時搶救，於今天下午2點6分宣告不治。
據了解，死者為50多歲谷關地區麗池山水溫泉會館李姓經理，今天上午與4名同事欲上山修理自來水管線，從八仙山登山口往十文溪接泉水途中，李男自述身體不適，就地躺下休息，但現場沒有呼吸心跳，同事趕緊報警。
台中市消防局10點多獲報，派遣谷關、和平及東勢分隊，共11人前往搶救，救護員中午11點14分接觸患者，確認患者OHCA，現場人員輪流持續幫患者CPR，並搬運下山，12點39分抵達登山口，由救護車送往東勢農民醫院。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言