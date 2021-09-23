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影／谷關飯店經理上山接水倒地不起 送醫急救不治

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市谷關地區一家溫泉飯店李姓經理，今早與同事帶著水管到八仙山十文溪接山泉水，攀爬途中，李男感覺身體不舒服，現場倒地後無呼吸心跳，同事趕緊報警。救護員到場與搬運過程中不斷施行CPR，送東勢農民醫院急救後仍宣告不治，進一步死因有待釐清。

東勢農民醫院指出，李姓男子到院時已無呼吸心跳，經半小時搶救，於今天下午2點6分宣告不治。

據了解，死者為50多歲谷關地區麗池山水溫泉會館李姓經理，今天上午與4名同事欲上山修理自來水管線，從八仙山登山口往十文溪接泉水途中，李男自述身體不適，就地躺下休息，但現場沒有呼吸心跳，同事趕緊報警。

台中市消防局10點多獲報，派遣谷關、和平及東勢分隊，共11人前往搶救，救護員中午11點14分接觸患者，確認患者OHCA，現場人員輪流持續幫患者CPR，並搬運下山，12點39分抵達登山口，由救護車送往東勢農民醫院。

台中市谷關地區一家溫泉飯店李姓經理，今早與同事上山修復山泉水管線，攀爬途中，李男身體不適，倒地後無呼吸心跳，救護員搬運下山送醫，仍宣告不治。圖／讀者提供
台中市谷關地區一家溫泉飯店李姓經理，今早與同事上山修復山泉水管線，攀爬途中，李男身體不適，倒地後無呼吸心跳，救護員搬運下山送醫，仍宣告不治。圖／讀者提供
台中市谷關地區一家溫泉飯店李姓經理，今早與同事上山修復山泉水管線，攀爬途中，李男身體不適，倒地後無呼吸心跳，救護員搬運下山送醫，仍宣告不治。圖／讀者提供
台中市谷關地區一家溫泉飯店李姓經理，今早與同事上山修復山泉水管線，攀爬途中，李男身體不適，倒地後無呼吸心跳，救護員搬運下山送醫，仍宣告不治。圖／讀者提供

患者 農民

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