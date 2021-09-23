快訊

敢不敢制裁中國？日本自民黨辯論和「安倍一強」矛盾

數位綁定填錯資料免驚！王美花證實可能下周讓民眾修改

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨櫃車誤闖桃機航廈區域 撞壞跨越橋設施

攝影中心 / 記者陳嘉寧／桃園機場即時報導

1輛貨櫃車23日上午從桃園機場貨運園區方向闖入禁止貨櫃車進入的桃園機場航廈區域，因為貨櫃超高撞擊第2航廈北側跨越橋設施，所幸沒有人員傷亡，損壞賠償部分由阮姓駕駛與桃園機場公司協調。

航警調查，23日上午10時25分接獲報案指稱，1輛貨櫃拖車撞上第2航廈北側跨越橋，員警到場了解，發現是阮姓駕駛從桃機貨運園區誤闖禁止貨櫃車進入的航站北路，準備駛往國道2號，順利通過第1航廈的跨越橋，卻撞上第2航廈的跨越橋。

航警對阮姓駕駛酒測，檢測結果為0。由於貨櫃車還能行駛，員警管制車道疏導車流，讓貨櫃車阮姓駕駛倒車至塔台路迴轉，回到貨運園區經由台4線省道離開。

桃園機場公司表示，23日上午第2航廈北側登機通廊跨越橋遭貨櫃車撞擊，造成跨越橋側邊裝飾板損壞，桃園機場公司接獲通報立即派遣維護人員現場排除與清理。初步檢視研判跨越橋結構主體並未受損，僅裝飾板外觀受損，後續將由結構技師進一步確認。

機場公司提醒，依規定總載重量3.5噸以上之大貨車未經申請核准，禁止進入機場航廈區域，許可進入車輛限高4米，高度超過4米（含載運貨物、貨櫃）之超高車輛也嚴禁駛入，呼籲駕駛人注意相關標誌，避免再發生事故。

1輛貨櫃車23日上午從桃園機場貨運園區方向闖入禁止進入的桃園機場航廈區域，因為貨櫃超高撞擊第2航廈北側跨越橋設施，所幸沒有人員傷亡，損壞賠償部分由當事駕駛與桃園機場公司協調。記者陳嘉寧／攝影
1輛貨櫃車23日上午從桃園機場貨運園區方向闖入禁止進入的桃園機場航廈區域，因為貨櫃超高撞擊第2航廈北側跨越橋設施，所幸沒有人員傷亡，損壞賠償部分由當事駕駛與桃園機場公司協調。記者陳嘉寧／攝影
1輛貨櫃車23日上午從桃園機場貨運園區方向闖入禁止進入的桃園機場航廈區域，因為貨櫃超高撞擊第2航廈北側跨越橋設施，所幸沒有人員傷亡。事後由航警協助倒車掉頭離開。記者陳嘉寧／攝影
1輛貨櫃車23日上午從桃園機場貨運園區方向闖入禁止進入的桃園機場航廈區域，因為貨櫃超高撞擊第2航廈北側跨越橋設施，所幸沒有人員傷亡。事後由航警協助倒車掉頭離開。記者陳嘉寧／攝影

桃園機場 國道 桃機

延伸閱讀

貨櫃車自撞路燈翻覆 台61線王功北上芳苑段車流回堵全線封閉

高雄機場修建經費增至747億 工程預計2025年發包

桃機客艙清消人員確診Delta 曾打過1劑AZ疫苗

高雄機場2035年人次恐破千萬 新航廈環評卡在這2點

相關新聞

影／谷關飯店經理上山接水倒地不起 送醫急救不治

台中市谷關地區一家溫泉飯店李姓經理，今早與同事帶著水管到八仙山十文溪接山泉水，攀爬途中，李男感覺身體不舒服，現場倒地後無...

小貨車、轎車碰撞衝入稻田 苗縣苑裡車禍3傷

苗栗縣苑裡鎮140縣道與玉豐七路交叉口下午1點多發生小貨車、轎車碰撞車禍，兩輛車都衝入路邊稻田中，這起事故造成3人受傷，...

貨櫃車誤闖桃機航廈區域 撞壞跨越橋設施

1輛貨櫃車23日上午從桃園機場貨運園區方向闖入禁止貨櫃車進入的桃園機場航廈區域，因為貨櫃超高撞擊第2航廈北側跨越橋設施，...

4旬男從未考過駕照 騎車自稱恍神勾到機車倒一排

張男前天行經新北市新莊區和興街時，疑因腳勾到路邊機車導致一整排機車倒掉，隨後逃離現場。事後張男到案，自稱因服用鎮定劑等藥...

影／哪來勇氣這樣騎？機車橫向衝出 婦辯「綠燈可行 」

台中市豐原區三豐路發生機車撞車事故，眼見直向道路號誌燈已轉綠燈，車輛紛紛啟動直行，不料此時橫向突然衝出一輛機車，與直行車...

雲林某職校老師請長假休養 今竟陳屍學校廁所

雲林縣某職校男老師今天上午被學生發現陳屍在學校廁所，經送醫搶救無效，這名兼任體育組長的老師，去年被檢查出患有重度憂鬱症，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。