貨櫃車誤闖桃機航廈區域 撞壞跨越橋設施

1輛貨櫃車23日上午從桃園機場貨運園區方向闖入禁止貨櫃車進入的桃園機場航廈區域，因為貨櫃超高撞擊第2航廈北側跨越橋設施，所幸沒有人員傷亡，損壞賠償部分由阮姓駕駛與桃園機場公司協調。

航警調查，23日上午10時25分接獲報案指稱，1輛貨櫃拖車撞上第2航廈北側跨越橋，員警到場了解，發現是阮姓駕駛從桃機貨運園區誤闖禁止貨櫃車進入的航站北路，準備駛往國道2號，順利通過第1航廈的跨越橋，卻撞上第2航廈的跨越橋。

航警對阮姓駕駛酒測，檢測結果為0。由於貨櫃車還能行駛，員警管制車道疏導車流，讓貨櫃車阮姓駕駛倒車至塔台路迴轉，回到貨運園區經由台4線省道離開。

桃園機場公司表示，23日上午第2航廈北側登機通廊跨越橋遭貨櫃車撞擊，造成跨越橋側邊裝飾板損壞，桃園機場公司接獲通報立即派遣維護人員現場排除與清理。初步檢視研判跨越橋結構主體並未受損，僅裝飾板外觀受損，後續將由結構技師進一步確認。