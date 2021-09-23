戰地情緣攏系假！56歲男匯款「葉門女醫」警阻才知假的
別被騙了!詐騙手法層出不窮，戰地梗有阿富汗軍官、葉門女醫等。台中市警局霧峰分局國光派出所警員廖國欽說，日前他和警員蔡欣宜獲報56歲胡姓男子從銀行領出12萬元老本，堅持匯給「葉門戰地女醫師」，警方苦勸20分鐘，還請胡男妹妹勸告，最後胡姓男子才發現遇到詐騙集團，在警方陪同下將錢存入銀行，保住退休老本。
廖國欽說，9月16日中午12時，他和警員蔡欣宜巡邏時接獲玉山銀行行員通報，一名胡姓男子準備匯款12萬元給「戰地女醫生」，擔心男子遭詐騙報警。警方到場關心，但胡姓男子對警方的勸告不理不睬，也不想和警方對話。
兩名員警苦口婆心並耐心等候，胡男終於開口表示，他和女網友聊天一個多月，女網友自稱是葉門的戰地醫生，因為葉門沒有金融機構，女網友急寄包裹，所以請他幫忙匯款4000美金，因此他到玉山銀行領台幣12萬元，準備匯款至女網友指定的銀行帳戶內。
警方表示，「戰地醫生、戰地軍官領包裹」都是詐騙老梗，胡男仍不相信，警方向胡男解釋勸告近20分鐘，還請胡男妹妹電話勸告哥哥勿將辛苦存下的退休金被騙，最後胡男才信自己遇到詐騙集團，在警方陪同下將現金存入銀行，保住退休老本，不致讓辛苦存的積蓄化為烏有。
霧峰分局長李建興呼籲，民眾如接獲疑似詐騙電話一定要謹記「一聽、二掛、三求證」步驟，若遇到疑似詐騙情形，應即撥打反詐騙專線「165」或「110」，尋求協助避免陷入詐騙陷阱，多一分警覺，少一分損失。
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