4旬男從未考過駕照 騎車自稱恍神勾到機車倒一排

張男前天行經新北市新莊區和興街時，疑因腳勾到路邊機車導致一整排機車倒掉，隨後逃離現場。事後張男到案，自稱因服用鎮定劑等藥物，導致精神不濟才會撞到，但警方上午實施酒測，發現張男酒測值為0.07mg/l；因無人受傷，警方依道路交通條例舉發，詳細肇因有待釐清。

據了解，48歲的張男從未考過機車駕照，但他前天凌晨6時許無照騎著機車，行經和興街準備返家時，腳不慎勾到一旁停放在機車格內的機車，導致機車整排倒掉，張男自己也掛彩，但他未停下處理，直接離開。