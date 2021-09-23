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4旬男從未考過駕照 騎車自稱恍神勾到機車倒一排

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

張男前天行經新北市新莊區和興街時，疑因腳勾到路邊機車導致一整排機車倒掉，隨後逃離現場。事後張男到案，自稱因服用鎮定劑等藥物，導致精神不濟才會撞到，但警方上午實施酒測，發現張男酒測值為0.07mg/l；因無人受傷，警方依道路交通條例舉發，詳細肇因有待釐清。

據了解，48歲的張男從未考過機車駕照，但他前天凌晨6時許無照騎著機車，行經和興街準備返家時，腳不慎勾到一旁停放在機車格內的機車，導致機車整排倒掉，張男自己也掛彩，但他未停下處理，直接離開。

事後民眾發現報警，警方調閱監視畫面，上午10時許通知張男到案說明，經酒測發現張男有微量酒精反應，他稱是因吃檳榔造成的，沒有飲酒，勾到機車是因為服用鎮定劑等藥物，才導致精神不濟。警方依道路交通管理處罰條例第62條「肇事未依規定處置」、第21條「無照駕駛」舉發張男，詳細肇因有待釐清。

張男自稱因服用藥物恍神，不慎勾到導致機車倒一排。記者柯毓庭／翻攝
張男自稱因服用藥物恍神，不慎勾到導致機車倒一排。記者柯毓庭／翻攝

酒測 駕照

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