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影／哪來勇氣這樣騎？機車橫向衝出 婦辯「綠燈可行 」

聯合報 / 記者 陳筠青／即時報導

台中市豐原區三豐路發生機車撞車事故，眼見直向道路號誌燈已轉綠燈，車輛紛紛啟動直行，不料此時橫向突然衝出一輛機車，與直行車撞上。直行車駕駛立刻飆出國罵，問橫向女騎士「妳怎麼這樣騎車啦？」，但女騎士卻堅稱「我綠燈就可以過了！」

這段畫面被行車記錄器錄下，也被PO上臉書社團，網友看完影片，紛紛好奇「阿婆，妳哪來的勇氣直直騎？」、「這三寶是穿越來的...？根本沒看到哪出現」、「沒視野還敢衝？如果對方換成是大車，就畢業了…」、「三寶肇事後認知自己沒錯，都是別人錯！」、「肯定變燈了，又硬要闖」，還有網友表示「這個路口，外地來的還會有逆向開車的」。

台中市豐原區三豐路發生機車撞車事故，眼見直向道路號誌燈已轉綠燈，車輛紛紛啟動直行，不料此時橫向突然衝出一輛機車，與直行車撞上。圖／翻攝臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」
台中市豐原區三豐路發生機車撞車事故，眼見直向道路號誌燈已轉綠燈，車輛紛紛啟動直行，不料此時橫向突然衝出一輛機車，與直行車撞上。圖／翻攝臉書「八卦村-行車紀錄器影片上傳中心」

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