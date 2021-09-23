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雲林某職校老師請長假休養 今竟陳屍學校廁所

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣某職校男老師今天上午被學生發現陳屍在學校廁所，經送醫搶救無效，這名兼任體育組長的老師，去年被檢查出患有重度憂鬱症，目前請長假療養中，如何會跑回學校輕生，警方調查中。

53歲的陳姓男老師，在該校任職約三十年，去年開始出現情緒不穩定，前往就醫，被診斷患有重度憂鬱症，且有輕生傾向，校方在中秋節前讓他休一個月長假進行療養，中秋節連假期間曾與學校同事通電話，出現輕生意念。

學校擔心他的病況，昨天還前往其台南住家慰問，今天上午八時許，學生打掃活動中心旁的廁所時，發現他死於一間無障礙廁所裡，校方趕緊將他送醫，但搶救無效。

警方報趕往處理，調閱監視器發現這位男老師並非從學校正門進校，再進一步清查，發現他約在今天清晨五時十分許，車子停放在校門口附近的圍牆邊，疑再從側門校牆進入學校。

校方也在他的辦公桌上，發現留有一張字條寫著有關他承辦的校運業務，叮囑要大家如何上網報名等事項，並未留下遺書。警方封鎖現場初步認定疑為輕生。這名平時工作表現佳且熱心校務的老師，校方得知身體狀況不佳，曾不斷施以關懷，卻仍發生不幸深感遺憾，已協助家屬料理善後，並對學生老師進行心理輔導。

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雲林某職校老師今天被發現在學校廁所內輕生死亡。記者蔡維斌／攝影
雲林某職校老師今天被發現在學校廁所內輕生死亡。記者蔡維斌／攝影
雲林某職校老師今天被發現在學校廁所內輕生死亡。記者蔡維斌／攝影
雲林某職校老師今天被發現在學校廁所內輕生死亡。記者蔡維斌／攝影

中秋節 憂鬱症

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