影／婦人裝熟客騙7小吃店家投資國外基金 涉詐2300萬

新北市顧姓婦人裝熟客騙7間小吃店家投資國外基金，涉嫌詐騙2300萬元，中和警方接獲被害人報案，日前循線逮人，並在顧婦租屋處查扣贓款20萬元及帳冊1本，警詢後將顧婦依詐欺罪嫌移新北地檢署偵辦。

中和警分局日前接獲多名經小吃店的被害人報案，指稱投資遭人詐騙，警方調查發現顧姓女子（58歲）自民國109年11月起先借故上門消費，以老顧客方式取得店家信任，再假借有管道可投資國外基金，且獲利豐厚，鼓吹被害人共同集資獲利，並向7名被害人佯稱，每月可賺取投資本金至少10至15%不等利息。

多名被害人最初數月確實有從顧婦手中收到投資紅利，但最近半年有人陸續未收到顧婦當初答應的利息，又找不到人，驚覺遭詐，連忙向中和警方報案。

警方成立專案小組清查後發現顧婦利用集資名義，共計詐騙7名被害人，得手金額多達2300萬元。

警方調閱監視器追查顧婦行蹤，查出她租屋住在永和區，前天持搜索票登門查緝，現場查扣現金20萬元及帳冊1本，警詢後將顧婦依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦，警方後續將積極追查金錢流向及有無其他受害人。