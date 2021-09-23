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影／台南下營鐵皮屋火警 屋主出門買便當汽修廠就燒了
台南下營區茅港里中營一處鐵皮屋上午10點50分傳出火警，下營消防分隊趕到時已全面燃燒，台南市消防局前後出動3梯次共動員21車41人趕往灌救，火勢在11點08分控制，11點18分撲滅，幸無人員受困，現場燃燒面積約28平方公尺財物損失約5萬，需火調了解起火原因。
起火處是一家汽車修護廠，連著有3棟鐵皮屋建築，汽修廠屋主當時剛好外出買便當，沒想到就發生火警 ，下營消防分隊據報趕往路上已看到竄升的黑煙，到達時屋內已有明顯大火，情勢一度危及擔心延燒到其他房屋，消防局陸續呼叫鄰近消防分隊趕往支援，幸好屋內可燃物不多，加上撲救得宜，很快就控制，因溫度相當高擔心延燒到鄰棟鐵皮屋，消防人員也破壞鐵門察看確認。
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