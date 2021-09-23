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假檢老哏騙老婦面交60萬 女警計中計埋伏負傷擒車手

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

新北市石門區一婦人接到佯稱檢警電話，指她涉及刑案誘騙她將帶存摺到銀行辦理凍結保住內款項，昨天她到農會要提領60萬元現金，行員發現有異報警，金山警分局前往埋伏，當場逮捕取款劉姓車手，一名女警逮捕過程中跌傷，仍負傷擒車手，警方訊後將劉男依詐欺罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，詐騙集團昨天誘騙一名老婦帶存摺到銀行辦理凍結，以保住內款項，老婦不疑，被騙得團團轉，到石門農會要提領60萬元現金，行員發現有異暗中報警。

金山警分局查知有車手要前往接應，面交取款，當即派遣偵查隊小隊長楊明謀、警員胡儀婷、練仲軒前往石門農會埋伏，石門分駐所，所長黃政諺、老梅派出所警員黃丈瑀等也著便衣前往農會與偵查隊員警會合。

昨天下午2時許，警方果然見到身著長袖外套身、背著背包的劉姓男子出現，若無其事在在農會前，後來他在石門農會販賣部後方與被害人面交現金60萬元，警方及農會人員立即上前盤查，劉嫌見狀還想逃跑，女警胡儀婷追上前與劉男周旋拉扯，不慎跌倒受傷，眼見機不可失，她仍與其他員警立刻一擁而上，在石門加油站對街將劉男逮捕到案，順利保住婦人血汗錢。

女警手腳有擦挫傷，昨晚7時警察局由駐區督察陳錦明代表局長前來慰問。金山警分局長林詮峰表示，警方將持續溯源追查上游詐欺集團，勉勵有功人員士氣。

假檢老哏騙老婦面交60萬，警計中計埋伏女警負傷擒車手。記者游明煌／翻攝
假檢老哏騙老婦面交60萬，警計中計埋伏女警負傷擒車手。記者游明煌／翻攝
假檢老哏騙老婦面交60萬，警計中計埋伏女警負傷擒車手。記者游明煌／翻攝
假檢老哏騙老婦面交60萬，警計中計埋伏女警負傷擒車手。記者游明煌／翻攝
假檢老哏騙老婦面交60萬，警計中計埋伏女警負傷擒車手。記者游明煌／翻攝
假檢老哏騙老婦面交60萬，警計中計埋伏女警負傷擒車手。記者游明煌／翻攝

農會 石門 車手

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