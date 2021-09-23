從高雄跑到台南來賭 42名男女窩10坪鐵皮屋聚賭被逮

中秋節連假剛結束，仍有不少人流連於賭桌上，台南市警局第3分局今天凌晨2時，在安南區長和路3段某檳榔攤鐵皮屋內，查獲42名男女以俗稱「黑粒仔」聚賭，甚至有人遠從高雄前來，現場查扣抽頭金和賭資近萬元等，21歲蘇姓主持人及41名賭客分別依賭博及社維法送辦外，42名群聚在10多坪鐵皮屋內聚賭，未保持社交距離，警方也依違反傳染病防治法移請衛生局裁罰。

警方調查，這間檳榔攤，剛開張營業不久，派出所已有發覺出入人員複雜顯有異樣，且位在安南區大廟中洲寮保安宮附近，經多日監控蒐證後，發現可能掛羊頭賣狗肉的賭窟。今天凌晨以優勢警力一舉破獲這職業大賭場。

然而，包括蘇姓主持人在內42名賭客，分別28名男子、14名女子，分別來自台南、高雄16個地區，年齡少則20多歲、多至60多歲，有多人遠從高雄而來，「沒想到跑到台南來，還是遇到警方」。中秋節連假剛結束，仍有不少人流連於賭桌上，想在上工之際力博翻身，仍是陰溝裡頭翻船。