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男子獨自到七坑溫泉泡湯 回程路斷...差點受困山中

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

一名54歲張姓男子昨天下午獨自駕車前往高雄市六龜區寶來溪上游的七坑溫泉泡湯，返程時疑因路段坍塌受阻，張男報警求助，高雄市消防局出動3車6人前往救援，張男脫困後因沒有受傷不願就醫，但車輛只能暫時停在山上。

高雄市消防局昨天下午2點54分獲報，一名張姓男子駕車受困寶來往七坑方向路段，警消4點10分接觸到張男，經評估檢查確定張男無外傷不願意就醫，協助載回寶來派出所，後續交由員警處理。

張男表示，他過去曾走小關山林道至七坑溫泉泡湯，為下次帶友人一同前往，前一天從屏東獨自駕車抵達，沒想到昨天回程卻發現有大顆落石阻擋，且路段坍方，車子無法繼續往前，只能報警求助，看到警消到場，立即徒步攀爬跨越落石，順利接觸警消脫困。

警消提醒，小關山林道自今年8月6日接連經歷颱風、水災，至今常出現路段多處土石鬆動、坍方等情況，更有落石阻擋，非常不安全也不易行走，有時警消駕車經過也需下車徒手撥開落石才能繼續往前，目前已轉報林務局處理中，提醒遊客盡量先不要走這條路段。

屏東張姓男子昨從高雄六龜寶來溪上游的七坑溫泉準備返程，卻發現路段受阻、崩塌，報警求助脫困。記者陳玫伶／翻攝
屏東張姓男子昨從高雄六龜寶來溪上游的七坑溫泉準備返程，卻發現路段受阻、崩塌，報警求助脫困。記者陳玫伶／翻攝
屏東張姓男子昨從高雄六龜寶來溪上游的七坑溫泉準備返程，卻發現路段受阻、崩塌，報警求助脫困。記者陳玫伶／翻攝
屏東張姓男子昨從高雄六龜寶來溪上游的七坑溫泉準備返程，卻發現路段受阻、崩塌，報警求助脫困。記者陳玫伶／翻攝
屏東張姓男子昨從高雄六龜寶來溪上游的七坑溫泉準備返程，卻發現路段受阻、崩塌，報警求助脫困。記者陳玫伶／翻攝
屏東張姓男子昨從高雄六龜寶來溪上游的七坑溫泉準備返程，卻發現路段受阻、崩塌，報警求助脫困。記者陳玫伶／翻攝

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