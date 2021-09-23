高雄9個月大男嬰疑遭施虐 母稱學走路摔傷

高雄市9個月大的男嬰身體多處受傷，送高雄長庚醫院治療，警方接獲男嬰疑遭施虐，查詢男嬰父母，但父母全否認對嬰兒施虐，警方朝妨害兒少身心發展罪嫌查辦，高雄地檢署今天下午將複訊男嬰父母了解詳情。

據悉，前天晚間男嬰父親回家，發現男嬰受傷，質問妻子發生什麼事，妻子回說不小心滑倒，踩到兒子右腳，夫妻曾起爭執。

由於男嬰背部有大片挫傷，皮下血腫，醫師認為較像人為的傷勢，警方詢問男嬰母親，嬰兒背部的傷從何而來，母親稱男嬰學走路摔傷，否認施虐。男嬰的父親也相信妻子的說法。警方探訪鄰居，鄰居也稱當天沒聽到男嬰家有異常的聲音，暫無實據證明男嬰遭虐。