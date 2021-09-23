高雄9個月大男嬰疑遭施虐 母稱學走路摔傷
高雄市9個月大的男嬰身體多處受傷，送高雄長庚醫院治療，警方接獲男嬰疑遭施虐，查詢男嬰父母，但父母全否認對嬰兒施虐，警方朝妨害兒少身心發展罪嫌查辦，高雄地檢署今天下午將複訊男嬰父母了解詳情。
據悉，前天晚間男嬰父親回家，發現男嬰受傷，質問妻子發生什麼事，妻子回說不小心滑倒，踩到兒子右腳，夫妻曾起爭執。
由於男嬰背部有大片挫傷，皮下血腫，醫師認為較像人為的傷勢，警方詢問男嬰母親，嬰兒背部的傷從何而來，母親稱男嬰學走路摔傷，否認施虐。男嬰的父親也相信妻子的說法。警方探訪鄰居，鄰居也稱當天沒聽到男嬰家有異常的聲音，暫無實據證明男嬰遭虐。
檢警對男嬰受傷仍不排除受虐，依刑法第286條妨害兒少身心發展罪、兒少權益保障法罪嫌查辦；檢察官今天下午將複訊男嬰父母，深入了解案情。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言