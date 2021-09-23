快訊

史上最大！潤寅詐貸案二審宣判 楊文虎25年、王音之27年徒刑

加入CPTPP須開放日本食品？ 政院提3原則處理福島食品

貨櫃車自撞路燈翻覆 台61線王功北上芳苑段車流回堵全線封閉

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣台61線漢寶草屯線的王功交流道北上路段，今天上午約7點發生貨櫃車自撞翻覆事故，司機輕微擦傷，但貨櫃車撞斷路燈後橫躺路面，一度造成3公里車流回堵，目前警方要處理路燈電線線路，暫時無法移動大貨車，造成王功北上到芳苑全線到目前仍封閉。

彰化縣芳苑警分局副分局長許訓育說，貨櫃車撞到路燈後橫躺路面，拖吊車已趕到，但被撞斷的路燈電線線路需要專人處理，目前等待技術人員到達，警方已引導要北上芳苑交流道的車道改走台17線，原本塞在台61線漢寶草屯線195公里至192公里的北上車輛，經警方引導都下到平面道路，目前高架道路上面沒塞車。

警方初步調查，30多歲的貨櫃車司機疑似恍神，自撞路燈，發生這起車禍，幸好輕傷，已送醫救治，真正車禍發生原因有待調查。

貨櫃車自撞路燈後翻覆，台61線漢寶草屯線北上195至192公里因此全線封閉超過3小時。圖轉載自彰化踢爆網群組
貨櫃車自撞路燈後翻覆，台61線漢寶草屯線北上195至192公里因此全線封閉超過3小時。圖轉載自彰化踢爆網群組

車禍

延伸閱讀

中秋連假第2天 國道桃園中壢大溪塞車、景點燈號呈綠色

西濱新竹南下路段比國道還塞 鳳鼻隧道一路堵到南寮

台61路面出現「沙灘」！　駕駛要吞1萬8千元罰單

中秋連假國1彰化員林段恐壅塞 可改走台61線

相關新聞

影／新竹市連環車禍！單車、機車、汽車幾秒內撞成一團

新竹市21日發生一起連環車禍，男子騎單車在馬路上，疑似沒注意車後狀況，遭到後方機車追撞，而當時還有另一輛機車，為了閃避車...

貨櫃車自撞路燈翻覆 台61線王功北上芳苑段車流回堵全線封閉

彰化縣台61線漢寶草屯線的王功交流道北上路段，今天上午約7點發生貨櫃車自撞翻覆事故，司機輕微擦傷，但貨櫃巷車撞斷路燈後橫...

連假偷遍苗栗海線鄉鎮 得手近百萬被逮 多件金飾待認領

楊姓男子趁中秋連假從外縣市騎贓車到苗栗縣行竊，被竹南、通霄兩地警方合力查獲，起出10多兩金飾及大量現金，總價值逾80萬元...

秋節連假車禍2死 嘉義縣去年交通死傷攀升遭審計室糾正

秋節連假，嘉義縣東石鄉發生2起車禍，休旅車轎車相撞，13歲女童疑拋出車外死亡，另有5人受傷；另，3歲男童在住家附近過馬路...

挫傷血腫 九月大男嬰疑受虐

高雄一名約九個月大男嬰前天晚間被緊急送醫，背部挫傷、有大面積皮下血腫，一到院就送進加護病房；醫院判斷疑似兒虐通報警方和社...

新北土城社區大樓半夜大火 已撲滅火勢持續疏散住戶

新北市土城區福安街的12樓社區大樓22日深夜傳出火勢。警消獲報後，破門進入十樓起火戶搜索滅火，約40分鐘控制火勢，約莫在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。