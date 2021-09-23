貨櫃車自撞路燈翻覆 台61線王功北上芳苑段車流回堵全線封閉
彰化縣台61線漢寶草屯線的王功交流道北上路段，今天上午約7點發生貨櫃車自撞翻覆事故，司機輕微擦傷，但貨櫃車撞斷路燈後橫躺路面，一度造成3公里車流回堵，目前警方要處理路燈電線線路，暫時無法移動大貨車，造成王功北上到芳苑全線到目前仍封閉。
彰化縣芳苑警分局副分局長許訓育說，貨櫃車撞到路燈後橫躺路面，拖吊車已趕到，但被撞斷的路燈電線線路需要專人處理，目前等待技術人員到達，警方已引導要北上芳苑交流道的車道改走台17線，原本塞在台61線漢寶草屯線195公里至192公里的北上車輛，經警方引導都下到平面道路，目前高架道路上面沒塞車。
警方初步調查，30多歲的貨櫃車司機疑似恍神，自撞路燈，發生這起車禍，幸好輕傷，已送醫救治，真正車禍發生原因有待調查。
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