聽新聞
test
0:00 / 0:00
連假偷遍苗栗海線鄉鎮 得手近百萬被逮 多件金飾待認領
楊姓男子趁中秋連假從外縣市騎贓車到苗栗縣行竊，被竹南、通霄兩地警方合力查獲，起出10多兩金飾及大量現金，總價值逾80萬元，嫌犯被警方以涉嫌加重竊盜罪移送苗栗地檢署，現已遭羈押，但許多金飾贓物仍待失主認領，警方呼籲民眾如果發現近期有類似金飾失竊要認領者，請盡速與警方聯絡。
竹南警分局表示，這名竊賊在今年中秋節前夕，從外縣市騎乘竊取來的機車，到苗栗縣沿海各鄉鎮尋找下手目標，潛入民宅內竊取財物，被警循線查獲時，起出總計80萬元現金及金飾等贓物，陸續已有受害民眾認領失竊財物，但目前仍有一些項鍊、手鍊、戒指等金飾亟待招領，如民眾發現近期有類似金飾失竊欲認領者，請盡速洽詢竹南警察分局偵查隊，連絡電話：037-473818。
竹南警方提醒民眾，為防止家中財物遭竊，可加裝監視器、防盜門鎖等安全設備，出門或就寢前檢視門窗是否鎖上，避免在家存放大量財物等，鄰里間如發現可疑人士出沒，也請互相提醒或報警處理，若對居住環境有安全疑慮，可向當地派出所尋求犯罪環境評估檢測，提供相關改善建議。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言