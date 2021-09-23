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連假偷遍苗栗海線鄉鎮 得手近百萬被逮 多件金飾待認領

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

楊姓男子趁中秋連假從外縣市騎贓車到苗栗縣行竊，被竹南、通霄兩地警方合力查獲，起出10多兩金飾及大量現金，總價值逾80萬元，嫌犯被警方以涉嫌加重竊盜罪移送苗栗地檢署，現已遭羈押，但許多金飾贓物仍待失主認領，警方呼籲民眾如果發現近期有類似金飾失竊要認領者，請盡速與警方聯絡。

竹南警分局表示，這名竊賊在今年中秋節前夕，從外縣市騎乘竊取來的機車，到苗栗縣沿海各鄉鎮尋找下手目標，潛入民宅內竊取財物，被警循線查獲時，起出總計80萬元現金及金飾等贓物，陸續已有受害民眾認領失竊財物，但目前仍有一些項鍊、手鍊、戒指等金飾亟待招領，如民眾發現近期有類似金飾失竊欲認領者，請盡速洽詢竹南警察分局偵查隊，連絡電話：037-473818。

竹南警方提醒民眾，為防止家中財物遭竊，可加裝監視器、防盜門鎖等安全設備，出門或就寢前檢視門窗是否鎖上，避免在家存放大量財物等，鄰里間如發現可疑人士出沒，也請互相提醒或報警處理，若對居住環境有安全疑慮，可向當地派出所尋求犯罪環境評估檢測，提供相關改善建議。

竹南、通霄兩地警方合力查獲楊姓竊嫌，起出10多兩金飾及大量現金，總價值逾80萬元，部分金飾仍待認領。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南、通霄兩地警方合力查獲楊姓竊嫌，起出10多兩金飾及大量現金，總價值逾80萬元，部分金飾仍待認領。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南、通霄兩地警方合力查獲楊姓竊嫌，起出10多兩金飾及大量現金，總價值逾80萬元，部分金飾仍待認領。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南、通霄兩地警方合力查獲楊姓竊嫌，起出10多兩金飾及大量現金，總價值逾80萬元，部分金飾仍待認領。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南、通霄兩地警方合力查獲楊姓竊嫌，起出10多兩金飾及大量現金，總價值逾80萬元。圖／記者胡蓬生翻攝
竹南、通霄兩地警方合力查獲楊姓竊嫌，起出10多兩金飾及大量現金，總價值逾80萬元。圖／記者胡蓬生翻攝

中秋節 苗栗縣 警察

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