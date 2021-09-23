連假偷遍苗栗海線鄉鎮 得手近百萬被逮 多件金飾待認領

楊姓男子趁中秋連假從外縣市騎贓車到苗栗縣行竊，被竹南、通霄兩地警方合力查獲，起出10多兩金飾及大量現金，總價值逾80萬元，嫌犯被警方以涉嫌加重竊盜罪移送苗栗地檢署，現已遭羈押，但許多金飾贓物仍待失主認領，警方呼籲民眾如果發現近期有類似金飾失竊要認領者，請盡速與警方聯絡。

竹南警分局表示，這名竊賊在今年中秋節前夕，從外縣市騎乘竊取來的機車，到苗栗縣沿海各鄉鎮尋找下手目標，潛入民宅內竊取財物，被警循線查獲時，起出總計80萬元現金及金飾等贓物，陸續已有受害民眾認領失竊財物，但目前仍有一些項鍊、手鍊、戒指等金飾亟待招領，如民眾發現近期有類似金飾失竊欲認領者，請盡速洽詢竹南警察分局偵查隊，連絡電話：037-473818。