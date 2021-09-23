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秋節連假車禍2死 嘉義縣去年交通死傷攀升遭審計室糾正

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

秋節連假，嘉義縣東石鄉發生2起車禍，休旅車轎車相撞，13歲女童疑拋出車外死亡，另有5人受傷；另，3歲男童在住家附近過馬路，遭客貨兩用車子輾死；車禍頻傳，交通問題引人關切。嘉義縣審計室調查，去年度嘉縣交通意外傷亡攀升，亟待研謀改善。

審計室說，警局去年度交通意外事故7663件、死亡87人、受傷1萬167人，近5年新高，每10萬輛機動車輛死亡全國第2高，有待強化交通事故分析，研提具體防制措施；交通違規照相設備建置量較往年增加，但部分超速肇事熱區未建置固定式測速照相桿。

部分違反號誌管制或指揮肇事交通事故點熱區，周圍未設闖紅燈自動照相桿；執行取締酒駕及防制危險駕車等臨檢任務，部分未能與酒駕事故發生熱區契合，宜適切規畫調整執勤地點；部分因管制(設施)不當交通事故案件，尚未通報路權單位會勘改善。

警局交通隊說，嘉縣鄉間廣袤，道路寬廣平直順暢，車輛易超速行駛，加上各年齡層民眾普遍使用機車代步，發生事故受傷致死率偏高。去年機車駕駛涉入事故死亡57人，佔全年A1事故死亡人數比率達65.5%；今年截至8月26日，與去年同期比較：發生死傷A1+A2類交通事故共4520件，較去年同期減少350件。

加強防制事故措施：針對易違事路段(口)增派警力，提高見警率。加強取締酒駕、闖紅燈、嚴重超速、逆向行駛、轉彎未依規定、機車行駛禁行機車道等重大違規，以及各種易肇事不當或危險駕駛行為。運用雷達(雷射)測速器、闖紅燈照相桿等，全天候或不定時、不定點機動執法。

夜間重點佈設爆閃警示燈，提醒用路人注意安全。主動發掘道路設施缺失或損壞情形，通報道路主管機關會勘改善。透過媒體、社區座談等，加強交安狀況及事故案例，呼籲民眾遵守交通規則，建立防禦駕駛觀念。

嘉縣警方加強防制交通事故措施，針對易違事路段加強違規取締。記者魯永明／翻攝
嘉縣警方加強防制交通事故措施，針對易違事路段加強違規取締。記者魯永明／翻攝
秋節連假，嘉義縣東石鄉發生休旅車轎車相撞，13歲女童疑拋出車外死亡，另有5人受傷。記者魯永明／翻攝
秋節連假，嘉義縣東石鄉發生休旅車轎車相撞，13歲女童疑拋出車外死亡，另有5人受傷。記者魯永明／翻攝
嘉縣警方加強防制交通事故措施，針對易違事路段加強違規取締。記者魯永明／翻攝
嘉縣警方加強防制交通事故措施，針對易違事路段加強違規取締。記者魯永明／翻攝
嘉縣警方加強防制交通事故措施，針對易違事路段加強違規取締。記者魯永明／翻攝
嘉縣警方加強防制交通事故措施，針對易違事路段加強違規取締。記者魯永明／翻攝

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