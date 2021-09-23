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新北土城社區大樓半夜大火 已撲滅火勢持續疏散住戶
新北市土城區福安街的12樓社區大樓22日深夜傳出火勢。警消獲報後，破門進入十樓起火戶搜索滅火，約40分鐘控制火勢，約莫在12點半撲滅火勢，已疏散起火戶及上方住戶，目前仍有五名住戶在頂樓，三名住戶在十一樓，消防人員確認其安全，目前持續引導疏散。
警消於22日晚間11點獲報，土城區福安街的一處社區公寓十樓傳出大火，消防人員破門後搜索，並疏散起火層上方樓層的住戶。出動消防人員146名，各式消防救護車輛50輛。
消防人員在到場後40分鐘控制火勢，並於晚間12點半撲滅火勢。新北市消防局指出，已疏散多名住戶，直到晚間12點38分仍有五名住戶在頂樓，三名住戶在十一樓，消防人員確認其安全清醒，目前持續引導疏散。
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