台中驚現「核爆蕈狀雲」！台74線橋下託運車起火燃燒
今日上午8時許，一輛停放在台中市74號快速道路橋下的托運車突然起火燃燒，竄升的火光及濃煙沿著橋面蔓延開來，看起來像極了核爆所產生的蕈狀雲，讓目擊民眾紛紛表示「好可怕！」消防隊員到場迅速撲滅火勢後，車頭早已付之一炬只剩車架。
消防局表示在上午8時15分接獲通報，1輛停在南屯區鎮和路邊、台74快速道路橋下的托運車起火燃燒，派遣烏日消防分隊出動消防車兩輛、救護車1量及人員9名，歷時18分鐘，迅速將火勢撲滅，無人員傷亡。
據了解，該地點平時人跡罕至，時常都有遊覽車、自小客車等停放車輛，偶爾會有街友聚集喝酒聊天，至於為甚麼車輛會遭無名火吞噬？經消防隊初步調查，現場周邊及車內都沒有發現助燃劑及引燃物，疑似為車內電器起火悶燒，確切的結果還待進一步鑑定調查，警方也將透過調閱附近監視器畫面等追查原因。
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