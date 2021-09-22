台中驚現「核爆蕈狀雲」！台74線橋下託運車起火燃燒

今日上午8時許，一輛停放在台中市74號快速道路橋下的托運車突然起火燃燒，竄升的火光及濃煙沿著橋面蔓延開來，看起來像極了核爆所產生的蕈狀雲，讓目擊民眾紛紛表示「好可怕！」消防隊員到場迅速撲滅火勢後，車頭早已付之一炬只剩車架。

消防局表示在上午8時15分接獲通報，1輛停在南屯區鎮和路邊、台74快速道路橋下的托運車起火燃燒，派遣烏日消防分隊出動消防車兩輛、救護車1量及人員9名，歷時18分鐘，迅速將火勢撲滅，無人員傷亡。