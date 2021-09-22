彰化機車族這種違規很恐怖 一年被取締3萬件
彰化縣近3年每年平均都取締約3萬件機慢車未依兩段式左轉案件，但這1個月來，仍發生2件2人未依兩段式左轉的死亡車禍，最近又有團體質疑機慢車兩段式左轉的規定不當，要求取消。彰化縣警察局交通隊長林世明說，基於交通安全，彰化縣目前仍有實施兩段式左轉的必要。
彰化縣警察局統計取締未依兩段式左轉的案件，2019年3萬1223件、2020年3萬0368件，今年到迄今1萬5671件，但溪湖鎮一名86歲許姓老翁騎乘電動三輪車，8月25日上午行經二溪路二段619巷口前，未依兩段式左轉，被轎車當場撞飛倒地，送醫不治；本月19日另有一名59歲女子騎機車行經大村鄉中山路3段156段，也未依兩段式左轉，被後車撞及，送醫不治。
警方儘管宣導機慢車兩段式左轉的必要性，但有民眾則反映兩段式左轉設置的待轉區，往往空間太小，或設置地點不當，「待轉區」反而成為「待撞區」，像彰化市中山國小旁，中山路進入中民街口的機車待轉區寬度，只容一輛機車車身，在下課尖峰時段，大量機車緊靠路側待轉區，行人也被迫與汽機車爭道，為之險象環生。
公路總局彰化工務段段長陳俊彰說，待轉區必須設在路肩，以免造成危險，卻因部分路口空間太小，公路總局也與警方多次勘察一些路口待轉區，並已做了檢討。
彰化縣警察局交通隊長林世明表示，道路交通管理處罰條例雖然規定兩段式左轉必須設置待轉區，卻沒有規定待轉區的大小，即難免很多路口受限空間不足，造成機車族及行人的不便，但警方會要求待轉區儘量內縮，除避免遭汽機車撞及外，並設在斑馬線前，不會與行人衝突。針對待轉區衍生的問題，警方除了會與路權單位透過工程改善外，更重要的是駕駛人要遵守交通規則及依號誌通行，才能保障行車安全。
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