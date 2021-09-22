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影／員山鐵皮加蓋倉庫起火 濃煙臭味瀰漫宜蘭市區

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導

宜蘭縣員山鄉今晚發生一起倉庫火警意外，火舌幾乎照亮整個夜空，濃濃黑煙直竄天際，還隨著風勢往宜蘭市區飄散。宜蘭縣政府消防局晚間6點54分獲報後，緊急出動員山、宜蘭、壯圍分隊，以及第一大隊救災人車前往救援，所幸現場無人受困。

失火地點位在枕山路一棟民宅後方的鐵皮加蓋倉庫，裡頭存放蠟燭等可燃物，今天晚間6點多不明原因起火燃燒，有民眾發現後，趕緊打電話報案。救災人員隨即前往佈線搶救，火勢於半個小時後獲得控制，幸好沒有人員受困，至於起火原因及燃燒面積有待後續釐清。

由於事發當下火勢猛烈，伴隨刺鼻臭味和濃煙，宜蘭市不少民眾發覺不對勁，在臉書「宜蘭知識＋」發問，「文化中心喜互惠這帶有濃濃的燒塑膠味」、「運動公園全部也是，感覺霧茫茫的」，「外面整個好臭喔，不是烤肉味喔」、「宜蘭大學內也都是煙」。

民眾上網詢問員山同樂附近哪邊失火，外面不只臭，還整個霧茫茫。圖／翻攝自臉書「宜蘭知識＋」
民眾上網詢問員山同樂附近哪邊失火，外面不只臭，還整個霧茫茫。圖／翻攝自臉書「宜蘭知識＋」
宜蘭縣政府消防局獲報後，緊急出動救災人車前往救援，所幸現場無人受困。圖／宜蘭縣政府消防隊提供
宜蘭縣政府消防局獲報後，緊急出動救災人車前往救援，所幸現場無人受困。圖／宜蘭縣政府消防隊提供
宜蘭員山今晚發生一起倉庫火警意外，火舌幾乎照亮整個夜空，濃濃黑煙直竄天際。圖／宜蘭縣政府消防隊提供
宜蘭員山今晚發生一起倉庫火警意外，火舌幾乎照亮整個夜空，濃濃黑煙直竄天際。圖／宜蘭縣政府消防隊提供

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