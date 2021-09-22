影／員山鐵皮加蓋倉庫起火 濃煙臭味瀰漫宜蘭市區

宜蘭縣員山鄉今晚發生一起倉庫火警意外，火舌幾乎照亮整個夜空，濃濃黑煙直竄天際，還隨著風勢往宜蘭市區飄散。宜蘭縣政府消防局晚間6點54分獲報後，緊急出動員山、宜蘭、壯圍分隊，以及第一大隊救災人車前往救援，所幸現場無人受困。

失火地點位在枕山路一棟民宅後方的鐵皮加蓋倉庫，裡頭存放蠟燭等可燃物，今天晚間6點多不明原因起火燃燒，有民眾發現後，趕緊打電話報案。救災人員隨即前往佈線搶救，火勢於半個小時後獲得控制，幸好沒有人員受困，至於起火原因及燃燒面積有待後續釐清。