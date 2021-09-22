影／員山鐵皮加蓋倉庫起火 濃煙臭味瀰漫宜蘭市區
宜蘭縣員山鄉今晚發生一起倉庫火警意外，火舌幾乎照亮整個夜空，濃濃黑煙直竄天際，還隨著風勢往宜蘭市區飄散。宜蘭縣政府消防局晚間6點54分獲報後，緊急出動員山、宜蘭、壯圍分隊，以及第一大隊救災人車前往救援，所幸現場無人受困。
失火地點位在枕山路一棟民宅後方的鐵皮加蓋倉庫，裡頭存放蠟燭等可燃物，今天晚間6點多不明原因起火燃燒，有民眾發現後，趕緊打電話報案。救災人員隨即前往佈線搶救，火勢於半個小時後獲得控制，幸好沒有人員受困，至於起火原因及燃燒面積有待後續釐清。
由於事發當下火勢猛烈，伴隨刺鼻臭味和濃煙，宜蘭市不少民眾發覺不對勁，在臉書「宜蘭知識＋」發問，「文化中心喜互惠這帶有濃濃的燒塑膠味」、「運動公園全部也是，感覺霧茫茫的」，「外面整個好臭喔，不是烤肉味喔」、「宜蘭大學內也都是煙」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言