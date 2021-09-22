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老外酒醉街頭揮舞雙刀 遭恐嚇公眾安全罪嫌送辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

外籍男子保羅本月16日疑酒後情緒失控，被台南市中西區酒吧店長請離後，回住家再返回民族路上持雙刀揮舞，轄區警方根據民眾提供影片，請他到派出所調查，全案依恐嚇公眾安全罪嫌函送南檢法辦。

「有人酒醉持刀揮舞」台南市警二分局民權派出所，9月16日清晨5點多接獲110報稱，有酒醉民眾拿刀在揮舞，隨即派遣巡邏警力到場處理。

警方到場後發現有摩洛哥籍外籍男子保羅（40歲）手持水果刀與現場民眾有爭執，警方趨前時保羅將水果刀交由警方保管，經詢問報案人表示與友人前往民族路一家酒吧替李姓男店長慶生，保羅到店裡一同飲酒，酒後情緒激動遭李姓男店長勸離心生不滿，便返回住處取出2支水果刀折返現場揮舞嚇唬客人，店家隨即撥打110報案。

警方說，到場後未發現保羅揮舞刀子情形，且主動交付2支水果刀，雖有酒醉情形但情緒已平穩無自傷、傷人之虞，故未帶返派出所管束，警方盤查抄錄身分資料後勸離返住處休息。

有民眾認為警方處理此事不夠積極，將影片PO上，警方檢視完整影片後，發現外籍男子於警方到場前對在場人揮舞雙刀行為，隨即通知李姓店長到所製作關係人筆錄，並通知保羅製作筆錄，全案將依刑法第151條恐嚇公眾安全罪嫌函送台南地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

外籍男子酒後在台南市中西區民族路上涉嫌揮舞水果刀，警方依恐嚇公眾安全罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
外籍男子酒後在台南市中西區民族路上涉嫌揮舞水果刀，警方依恐嚇公眾安全罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝

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