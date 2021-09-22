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高雄百名警官異動 偵查隊、所長大風吹

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市政府警察局今晚間公布中階警官人事調整命令，多個分局偵查隊長、交通組長、派出所長大風吹，這波共有111人派補、升遷，調整職位員警要在24日下午3時許辦妥離到職手續。

市警局表示，這次異動是配合推動治安工作需要，由局長黃明昭、3位副局長、主任秘書、督察長、人事室專員、刑事警察大隊大隊長及交通警察大隊大隊長等主管召開人評會，依據陞遷積分順序、各單位主官保薦意見、職務歷練、工作績效表現、請調意願、專業能力及適才適所等檢討。

部分重點調整人事如下：

刑事警察大隊偵八隊長林士元、左營分局偵查隊長黃昭偉、前鎮分局偵查隊長張明彰、小港分局偵查隊長范振家、旗山分局偵查隊長黃政義、刑事警察大隊偵三隊長吳國雄、林園分局偵查隊長陳財源、鼓山分局偵查隊長翁士閔、仁武分局偵查隊長徐文鴻、三民第一分局偵查隊長謝博文。

新興分局偵查隊副隊長詹志賢、鹽埕分局偵查隊副隊長吳建宗。刑大偵四隊兼副隊長張芳誠、刑大警務員吳致慶、三民第二分局偵查隊副隊長劉嘉鈞、鹽埕分局警備隊長郭福興。

苓雅分局成功路派出所長方哲雄、三民二分局鼎金派出所長柯政男、仁武分局大樹分駐所長許江坪、前鎮分局復興路派出所長黃和聖、三民一分局十全路派出所長周晏立、鼓山分局旗津分駐所長郭誌遠、旗山分局甲仙分駐所長莊學良、鳳山分局新甲派出所長林明龍、鼓山分局龍華派出所長許志萍。

新興分局五福二路派出所長李啟南、新興分局前金分駐所長陳聖武、仁武分局澄觀派出所長張文聰、六龜分局桃源分駐所長陳淵賜、林園分局林園派出所長林志南、仁武分局鳥松分駐所長郭宗鑫、楠梓分局右昌派出所長施福地。

高雄市警局今晚公布111名中階警官調動名單。記者張議晨/攝影
高雄市警局今晚公布111名中階警官調動名單。記者張議晨/攝影

警察

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