帳篷占據玉山觀高停機坪 害搜救員「跳機」落地

空勤總隊直升機20日載消防員救援摔傷登山客，當直升機要降落玉山園區觀高停機坪，卻發現停機坪被帳篷占據，害得搜救員要「跳機」，影響搜救任務，玉管處將找出行為人開罰。

一名女子獨自攀登玉山國家公園馬博拉斯橫斷步道，在「對關」崩塌處不慎失足跌落，南投縣政府消防局申請內政部空中勤務總隊第二大隊第三隊派直升機搭載救難隊員上山，以爭取救援時效，不料直升機飛抵觀高停機坪卻發現有2頂帳篷，害搜救人員要「跳機」。

一名蔡姓民間搜救成員在網路社團表示，自私自利的山友占用觀高停機坪，讓搜救人員「跳」出艙門，因為你們的自私，直升機無法著地降落，增加搜救人員風險，萬一人員沒有跳好，受傷怎麼辦，停機坪隨時會有直升機出勤降落，請山友不要這麼自私自利。

當天任務由駐地在台中清泉崗機場的空勤總隊第二大隊第三隊搭載南投縣消防局玉山分隊人員出勤，空勤總隊今天表示，觀高停機坪表面平整，直升機可降落，但飛行員看到帳篷，擔心帳篷被旋翼吹飛造成危害，因此採「虛飄」方式讓搜救隊員落地，確實影響任務。

玉山國家公園管理處表示，觀高地區有指定宿營地，就在步道旁，而觀高停機坪則是禁止紮營，以免影響救援直升機降落，除再加強宣導，也會試圖找出行為人，可依國家公園法開罰新台幣3000元，請山友自律。

玉管處指出，在直升機停機坪紮營是不合法、不正確、不安全的行為，直升機下降時，旋翼會產生強大風力，足以將營帳「連根拔起」，輕則吹走營帳，重則捲到直升機導致更嚴重意外；未依申請核准的宿營地而任意變更宿營地者，可依國家公園法開罰。