情侶駕車合歡山看日出 誤信導航闖偏僻山區受困

賴姓男子開車載女友要從廬山溫泉到合歡山看日出，卻誤信導航指示的農路駛往偏僻山區，最後動彈不得，報警才脫困。警方表示，導航僅供參考，若發現路越來越窄，應原路折返。

來自苗栗縣的28歲賴姓男子駕駛一輛轎車載著女友，打算從廬山溫泉去合歡山武嶺看日出，不料導航卻指示行駛省道台14線旁一條產業道路，賴男認為衛星導航不會出錯，便依循路線一直往山區開，最後因為道路實在太狹窄及路面泥濘，動彈不得，只好報警求助。

南投縣警察局仁愛分局今天表示，昨天清晨獲報，由於地點位於平靜派出所、廬山派出所交界，勤務指揮中心調派平靜所長張建豐、廬山所警員梁玓瑋共同前往處理，到達後發現路面溼滑且是狹窄斜坡，拖吊車就算進入，也無法執行拖救作業。

仁愛分局表示，員警商請當地部落黃姓、沈姓居民駕駛具四輪傳動的休旅車來幫忙拖救，終於將這輛轎車拖出爛泥中；對於警方、居民聯手協助，賴男和女友都表示，雖未看到武嶺日出，但充分感受到員警的溫暖。

仁愛分局長莊順智說，山區有許多狹窄農路，且路面有土泥，雨後溼滑難行，民眾開車使用導航，路線僅供參考，若發現路越來越窄且往偏僻山區，應原路折返到大馬路，詢問居民或請警方指引方向，若在山區迷路，可將電線桿編號或其他環境特徵告知警方以利救援。