登山客白姑大山失蹤 「跑山獸」研判1關鍵深谷發現遺體

一名黃姓男子隨隊攀登白姑大山卻脫隊失蹤，來自捷克的台灣女婿「跑山獸」羅培德發揮山林越野專長，自動加入搜救行列，他今天在往三錐山半途一處深谷發現黃男遺體，後續由消防局運出。

來自北部一支17人登山隊19日攀登台中市和平區與南投縣仁愛鄉交界的白姑大山，其中一名60歲黃姓隊員在三錐山附近脫隊失蹤，南投縣消防局20日上午獲報，除立即組織搜救隊入山，也申請直升機空勘，無奈當天雲層太厚，消防局也撥電話給黃姓隊員，但一直不通。

這起搜救行動由消防局、民間聯手，消防局表示，黃男遺體由自願協助的民間人士羅培德找到，回傳座標給消防局，由消防局接手後續搬運作業，正研究以人力搬運或直升機吊掛，考量地勢陡峭、山區開始起霧等因素，最快明天運出。據了解，遺體陳屍山谷中，由於山區近日降雨，究竟是摔落或失溫致死，待檢警釐清。

來自捷克的台灣女婿、熱愛山林的越野跑者羅培德（Petr Novotny）才完成參與新竹縣高台山越野機車騎士失聯搜救案，20日得知這起山難，就立即整理裝備入山，第一天便在登山口一帶搜尋到深夜，研判失蹤的黃姓男子不在附近，車上睡一晚後，21日凌晨再出動。

羅培德的妻子羅勃依婉今天說，黃男確切失聯地點有幾種說法，有人說可能已過三錐山，但也有人說未到三錐山，因此，擅長山林越野的羅培德21日頂著雨勢，用最快速的腳程翻山越嶺四處搜尋，甚至跑到帖比倫瀑布一帶，但草地、箭竹林都看不見明顯足跡。

羅勃依婉說，羅培德研判黃男可能會找水源，今天一人往三錐山搜尋，在未到達三錐山三角點的一處深谷發現黃男，但明顯死亡，回傳座標；她說，丈夫熱愛山林與生命，當知道這起山難，便自動加入搜救，希望黃金72小時內找到人，可惜結果令人難過。