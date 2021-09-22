高雄男嬰疑似受虐送醫 家防中心調查身上瘀傷不止一處

高雄市發生疑似虐嬰案，未滿1歲的男嬰被父親發現身上有瘀傷送醫急救。高市社會局家防中心指出，男嬰在加護病房救治，初步沒有生命危險，初步了解這名男嬰由年約30歲的父母共同養育，這對夫妻只有一個小孩，還要透過訪談與醫療驗傷，進一步釐清是意外或人為。

昨晚9點左右，男嬰被父親發現身上有瘀傷，送往高雄長庚醫院救治，院方察覺有異通報警方與高市社會局。長庚醫院指出，男童目前在加護病房治療，生命跡象穩定。

高市社會局家防中心指出，男嬰在加護病房救治中，活動力與精神狀況還可以，沒有生命危險。初步了解這名男嬰由年約30歲的父母共同養育，這對夫妻只有一個小孩，家庭情況算正常。