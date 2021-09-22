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高雄男嬰疑似受虐送醫 家防中心調查身上瘀傷不止一處

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市發生疑似虐嬰案，未滿1歲的男嬰被父親發現身上有瘀傷送醫急救。高市社會局家防中心指出，男嬰在加護病房救治，初步沒有生命危險，初步了解這名男嬰由年約30歲的父母共同養育，這對夫妻只有一個小孩，還要透過訪談與醫療驗傷，進一步釐清是意外或人為。

昨晚9點左右，男嬰被父親發現身上有瘀傷，送往高雄長庚醫院救治，院方察覺有異通報警方與高市社會局。長庚醫院指出，男童目前在加護病房治療，生命跡象穩定。

高市社會局家防中心指出，男嬰在加護病房救治中，活動力與精神狀況還可以，沒有生命危險。初步了解這名男嬰由年約30歲的父母共同養育，這對夫妻只有一個小孩，家庭情況算正常。

家防中心主任李慧玲說，昨晚男童父親送醫，醫院發現小孩身上不止一處瘀傷，頭部、臉部與四肢都有一些瘀傷，社會局今天凌晨派社工出勤，今天下午會談，警方家防官也啟動整合性驗傷，以了解孩子是否遭受兒虐；家屬部分先列為關心對象，要先了解主要照顧者是誰，進一步回推案子原貌，小孩目前驗傷中，還需要進一步確定是意外或人為。

高雄市發生疑似虐嬰案，社會局家防中心今天啟動會談與驗傷，還要進一步確認是意外或人為。記者徐白櫻／翻攝
高雄市發生疑似虐嬰案，社會局家防中心今天啟動會談與驗傷，還要進一步確認是意外或人為。記者徐白櫻／翻攝

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