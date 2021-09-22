影／高樓火警救災利器！台南消防配「無線電移動式轉播機」

高樓火警搶救困難，極易造成傷亡，台南市消防局第二救災救護大隊有鑑於彰化防疫旅館大火造成重大傷亡，加上轄區有多棟大樓，今天舉辦強化高樓防火管理制度場勘，並將配發的救災利器「無線電移動式轉播機」進行無線電通訊測試，減少大樓內部救災無線電通訊死角問題。

第二消防大隊鑒於之前彰化市喬友大樓發生大火造成4死及多人受傷，其中1名消防人員因公殉職，由第二大隊長丁春能率領麻豆、下營、六甲、官田4個消防分隊派員聯合場勘，針對麻豆戲院出租宿舍綜合大樓、麻豆示範國宅大廈及麻豆喬英社區大樓，會同大樓管理權人及消防檢修公司場勘，針對大樓內各項危險因子診斷，另抽測防火管理自衛消防編組運作情形及消防安全設備操作程序。

丁春能強調，大樓本身消防安全設備及防火管理制度落實做，民眾生命財產多保障。場勘重點是落實消防人員救災團隊紀律及效率，現場實測3棟大樓內部救災無線電通訊情形，因麻豆分隊配置一台「無線電移動式轉播機」，由麻豆分隊分隊長廖鼎鈞擔任測試人員，該轉播機可強化大樓內部救災無線電通訊死角問題，以減少救災人員入室搶救有無線電訊號收訊不良之情事。