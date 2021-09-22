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82歲失智阿嬤出門迷路 見警只會說「肚子餓」

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

17日凌晨有民眾在台中市東區東英路一帶，發現82歲的卓姓阿嬤失智情形，像是迷路了，在附近不斷徘徊，尋求警方到場處理；警方發現，阿嬤只說自己「腹肚枵」，身上沒有任何證件，面對詢問資訊只有不斷傻笑，幸好有熱情民眾指引，警方才能護送阿嬤平安到家。

台中市第三警分局東區所警員黃漢文、文哿進，在17日清晨4時巡邏時，獲報在東區東英路一帶有疑似迷失老人需要協助，民眾向警方表示，在停等紅綠燈時，見到阿嬤喃喃自語的在路上來回走動，阿嬤也表示不知道如何回家，才協助報警。

阿嬤向警方表示，自己「腹肚枵」，出門吃東西，但忘了帶錢，又不知道怎麼回家。詢問後警方發現，阿嬤也只說得出自己名字，住家地址、家人聯絡方式等其他資訊都答不出來。

員警在遲遲無法確認卓姓阿嬤身分的情況下，只好載著行動不便的阿嬤四處探聽，幸好有熱心民眾認出阿嬤是誰，並指引警方將阿嬤送到家門口；看到警車載著阿嬤回家，讓其孫女緊張的衝出家門急問「阿嬤！你跑去哪裡了啦！」並急著感謝警方及熱心民眾協助，也表示之後會更加注意阿嬤的狀況，避免類似情形再發生。

警方提醒，若民眾家中有容易走失的家屬，可向市政府的社會局申請「防走失手鍊」，或是在身上留下可供協尋的資訊，讓警方能夠快速聯繫家屬，也呼籲民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，請盡速通知警方協助並留住迷失長輩，讓他們能盡早平安回家。

82歲的卓姓阿嬤肚餓想吃早餐，卻忘了回家的路，在台中市第三警分局東區所警員協助之下，終於平安到家。記者劉柏均／翻攝
82歲的卓姓阿嬤肚餓想吃早餐，卻忘了回家的路，在台中市第三警分局東區所警員協助之下，終於平安到家。記者劉柏均／翻攝

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