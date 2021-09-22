82歲失智阿嬤出門迷路 見警只會說「肚子餓」

17日凌晨有民眾在台中市東區東英路一帶，發現82歲的卓姓阿嬤有失智情形，像是迷路了，在附近不斷徘徊，尋求警方到場處理；警方發現，阿嬤只說自己「腹肚枵」，身上沒有任何證件，面對詢問資訊只有不斷傻笑，幸好有熱情民眾指引，警方才能護送阿嬤平安到家。

台中市第三警分局東區所警員黃漢文、文哿進，在17日清晨4時巡邏時，獲報在東區東英路一帶有疑似迷失老人需要協助，民眾向警方表示，在停等紅綠燈時，見到阿嬤喃喃自語的在路上來回走動，阿嬤也表示不知道如何回家，才協助報警。

阿嬤向警方表示，自己「腹肚枵」，出門吃東西，但忘了帶錢，又不知道怎麼回家。詢問後警方發現，阿嬤也只說得出自己名字，住家地址、家人聯絡方式等其他資訊都答不出來。

員警在遲遲無法確認卓姓阿嬤身分的情況下，只好載著行動不便的阿嬤四處探聽，幸好有熱心民眾認出阿嬤是誰，並指引警方將阿嬤送到家門口；看到警車載著阿嬤回家，讓其孫女緊張的衝出家門急問「阿嬤！你跑去哪裡了啦！」並急著感謝警方及熱心民眾協助，也表示之後會更加注意阿嬤的狀況，避免類似情形再發生。