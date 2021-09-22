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單攻白姑大山迷途 登山客失聯3天今尋獲遺體

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

新北市一支17人登山隊19日到南投縣仁愛鄉攀登白姑大山，未料黃姓隊員疑在三錐山附近迷路失聯，警消隔日獲報後上山搜救，歷經2天時間，今尋獲黃男，但已不幸罹難，而因其陳屍地點位居深谷，搜救人員正設法要將遺體運送下山。

據瞭解，該支登山隊規劃19日單攻白姑大山，19日凌晨1時許從紅香部落登山口出發，行程原訂同日前傍晚就能下山，未料60歲黃男疑在三錐山附近不慎脫隊，領隊安排其他隊員先下山，自己留守山上搜尋；而黃男在晚上7時許有與家人通話表示迷路了，隨後失聯，而因一夜音訊全無，親友隔日上午向119求助。

南投縣消防局指出，前天（20日）上午8時許獲報，有山友在三錐山附近迷途，當下立刻出動5人搜救隊從地面挺進入山搜救，同時申請直升機協助空勘找人，但因天候不佳、雲層太厚折返，搜救人員約在傍晚抵達三椎山，但經搜尋無所獲。

而該搜救行動持續進行，至今已出動4梯次地面搜救隊，並依天候狀況持續出動空勤直升機協助空勘搜索，歷經2天半時間，今天將近中午時，在距離三錐山約900公尺、逾500米深的山谷尋獲迷路失聯的黃男，但他已不幸罹難。

搜救人員研判，黃男很可能在司宴池附近就走錯路而迷途，期間為了下山，試圖找路下切，因此才會深谷裡被發現；南投縣消防局表示，因遺體尋獲地點不利於空勤吊掛，目前正設法將其搬運至合適處，待遺體運下山後將交由檢警相驗處理。

黃姓登山客19日攀登白姑大山迷途失聯，經連日搜索，今尋獲遺體，搜救人員正設法搬運下山。圖／南投縣消防局提供
黃姓登山客19日攀登白姑大山迷途失聯，經連日搜索，今尋獲遺體，搜救人員正設法搬運下山。圖／南投縣消防局提供

直升機 山友

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