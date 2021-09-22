快訊

校園取消宇美町式施打法「防暈針」？指揮中心回應了

UN大會外交戰：習近平的「普世民主」？與拜登的新冷戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

無故狂報警67次 新北男子因屢勸不聽遭裁罰1萬元

中央社 / 新北22日電

劉姓男子稱鄰居很吵、監聽他，狂打電話報警67次，但警方多次到場查無所指內容。新北地院三重簡易庭依違社維法「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽」，裁罰劉男1萬元。

裁定書指出，劉姓男子在今年3月2日起至6月6日期間，分別以市話、行動電話，無故撥打警察機關報案專線或經1999市民當家熱線轉員警報案達67次。

劉姓男子在警詢時，對多次打電話報警不爭執，但辯稱，因鄰居的大門是木門，每次關門都很大聲，害他睡覺被吵醒，認為對方挑釁，窗戶開著也是為了監聽他，且晚上撞門、白天是鸚鵡，他被吵到當然就報案。

警方多次到場查無劉男所述內容，依社會秩序維護法將他移送法院裁處。新北地方法院三重簡易庭法官認為，劉姓男子無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，裁罰新台幣1萬元，可抗告。

警察 新北

延伸閱讀

全國首創「甄選」刑事幹部 新北警強化中高階幹部陣容

「台版九寨溝、新北尼加拉瀑布」美度爆表！全台3大瀑布仙境免費拍

新北打造瑞芳動物之家 獨立動線減少干擾

新北辦「新北健康三寶甘藷」展售 明日起板橋開賣

相關新聞

高雄不足1歲男嬰背部挫傷、大面積血腫疑遭虐 急救中

高雄市昨晚疑似發生兒虐案件！1名不到1歲大的男嬰昨晚被緊急送往長庚醫院，男嬰身上背部挫傷、有大面積血腫，仍在加護病房急救...

台東1女子遭前男友索討費用 現任男友拒絕爆衝突

台東縣卑南鄉利嘉村今天凌晨12點多，發生青年烤肉疑因1女子感情糾紛，遭前男友揪人前往理論，雙方一言不合演變鬥毆事件，轄區...

影／醫師也沒辦法...戒指「套牢」疼痛難耐 消防員助他脫困

基隆市張姓男子幾天前把原本戴在右手無名指的鋼戒，改戴在食指，結果拔不下來，疼痛難耐。他到醫院、鐵工廠求助無門，得知消防局...

單攻白姑大山迷途 登山客失聯3天今尋獲遺體

新北市一支17人登山隊19日到南投縣仁愛鄉攀登白姑大山，未料黃姓隊員疑在三錐山附近迷路失聯，警消隔日獲報後上山搜救，歷經...

無故狂報警67次 新北男子因屢勸不聽遭裁罰1萬元

劉姓男子稱鄰居很吵、監聽他，狂打電話報警67次，但警方多次到場查無所指內容。新北地院三重簡易庭依違社維法「無故撥打警察機...

全國首創「甄選」刑事幹部 新北警強化中高階幹部陣容

全國首創「甄選」刑事幹部，新北市警局今天調整專員、副分局長、組長、偵查隊長等職務，市警局長黃宗仁強調，此次人事異動是透過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。