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無故狂報警67次 新北男子因屢勸不聽遭裁罰1萬元
劉姓男子稱鄰居很吵、監聽他，狂打電話報警67次，但警方多次到場查無所指內容。新北地院三重簡易庭依違社維法「無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽」，裁罰劉男1萬元。
裁定書指出，劉姓男子在今年3月2日起至6月6日期間，分別以市話、行動電話，無故撥打警察機關報案專線或經1999市民當家熱線轉員警報案達67次。
劉姓男子在警詢時，對多次打電話報警不爭執，但辯稱，因鄰居的大門是木門，每次關門都很大聲，害他睡覺被吵醒，認為對方挑釁，窗戶開著也是為了監聽他，且晚上撞門、白天是鸚鵡，他被吵到當然就報案。
警方多次到場查無劉男所述內容，依社會秩序維護法將他移送法院裁處。新北地方法院三重簡易庭法官認為，劉姓男子無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽，裁罰新台幣1萬元，可抗告。
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