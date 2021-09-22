全國首創「甄選」刑事幹部 新北警強化中高階幹部陣容

全國首創「甄選」刑事幹部，新北市警局今天調整專員、副分局長、組長、偵查隊長等職務，市警局長黃宗仁強調，此次人事異動是透過公開甄選及公平評鑑，強化中高階幹部官警陣容，希望維護轄區治安、交通穩定，帶給新北市民更安居樂業又穩定的生活環境。

新北市警局因應轄內16個警分局中，有新莊、板橋、中和及永和共4位偵查隊長陞遷，及金山偵查隊長轉任國安會，加上調整專員、副分局長、組長等職缺，今天下午1時40分發布67人次人事異動，9月24日下午5時前辦理交接及到任。

黃宗仁表示，這次陞遷作業在強化内部請調媒合機制，暢通反映管道，營造「踏實工作，努力看得見」的願景，陞遷原則依「繁重、較重、單純」繁雜等級逐級向前派補，以完善幹部職務歷練逐級遷調，完善職務歷練。