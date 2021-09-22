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影／嘉縣消防員搜救訓練溺斃 近百同事列隊敬禮送行

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣消防員翁翊凱因公殉職，告別式今上午在朴子殯儀館舉行，內政部長徐國勇消防署長蕭煥章前來拈香，頒授證書及消防榮譽章，公祭結束，近百警義消列隊送行，場面隆重且哀戚肅穆。

嘉義縣局新港分隊隊員翁翊凱本月13日於仁義潭水域搜救訓練時意外溺水，晚間宣告不治，今天上午於朴子殯儀館舉辦家祭和公祭，徐國勇和蕭煥章前來上香，頒授內政部消防獎章、證書及消防榮譽章，縣長翁章梁頒授小隊長晉升令。

徐和蕭拈香後未受訪即離去，公祭結束後嘉義縣消防局近百警義消於門口列隊逾百公尺，送翁翊凱最後一程，指揮官一聲令下，全員敬禮，目送翁棺槨前往新港。

車隊在前後十數輛消防車護送下沿朴子市區遶經六腳蒜頭至新港分隊，沿途由民雄、朴子分局員警和義消協助管制交通，返隊後由分隊長黃昭勝率數十消防弟兄及地方鄉紳祭拜，禮成後消防車鳴笛約1分鐘，眾人向棺槨敬禮，代表翁任務已圓滿達成。

翁翊凱棺槨隨後前往新港奉天宮，向媽祖告知即將前往西方極樂世界，希望媽祖能保佑，隨後將前往嘉義市火化場火化。

嘉義縣消防隊員翁翊凱因公殉職，今天上午於朴子殯儀館公祭，近百同仁於入口列隊敬禮，送他最後一程。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防隊員翁翊凱因公殉職，今天上午於朴子殯儀館公祭，近百同仁於入口列隊敬禮，送他最後一程。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防隊員翁翊凱因公殉職，今天上午公祭後回到其服役的新港分隊，消防車鳴笛，同事敬禮送行，宣告翁任務圓滿達成。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防隊員翁翊凱因公殉職，今天上午公祭後回到其服役的新港分隊，消防車鳴笛，同事敬禮送行，宣告翁任務圓滿達成。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防隊員翁翊凱因公殉職，今天上午公祭後回到其服役的新港分隊，消防車鳴笛，同事敬禮送行，宣告翁任務圓滿達成。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣消防隊員翁翊凱因公殉職，今天上午公祭後回到其服役的新港分隊，消防車鳴笛，同事敬禮送行，宣告翁任務圓滿達成。記者莊祖銘／攝影

嘉義 朴子 徐國勇

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