台東1女子遭前男友索討費用 現任男友拒絕爆衝突

台東縣卑南鄉利嘉村今天凌晨12點多，發生青年烤肉疑因1女子感情糾紛，遭前男友揪人前往理論，雙方一言不合演變鬥毆事件，轄區警方獲報出動快打，控制現場，4名傷者送往醫院救治，沒有生命危險。警方成立專案小組查緝涉案犯嫌，追究責任。

警方表示，昨天中秋節，一群年輕男女約10人聚集卑南鄉利嘉村一間民宅外烤肉，未料，其中1名16歲羅姓女子，接獲20歲劉姓前男友電話，欲索討先前交往的生活花費，當場遭羅女現任19歲許姓男友拒絕，電話中雙方爆發口角。

今天凌晨12點多，劉男與黃姓等友人開車前往民宅，雙方人馬相見一言不合，爆發肢體衝突，有人拿刀砍殺，還有人開車衝撞，烤肉現場一片狼藉。警消據報，立刻出動線上快打警力及救護車趕往現場，當場將所有人控制，但涉案一方早已逃逸。