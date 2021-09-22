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【電動車進行式】環保、省錢背後沒有痛點？ 車主：開過就回不去了

台東1女子遭前男友索討費用 現任男友拒絕爆衝突

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣卑南鄉利嘉村今天凌晨12點多，發生青年烤肉疑因1女子感情糾紛，遭前男友揪人前往理論，雙方一言不合演變鬥毆事件，轄區警方獲報出動快打，控制現場，4名傷者送往醫院救治，沒有生命危險。警方成立專案小組查緝涉案犯嫌，追究責任。

警方表示，昨天中秋節，一群年輕男女約10人聚集卑南鄉利嘉村一間民宅外烤肉，未料，其中1名16歲羅姓女子，接獲20歲劉姓前男友電話，欲索討先前交往的生活花費，當場遭羅女現任19歲許姓男友拒絕，電話中雙方爆發口角。

今天凌晨12點多，劉男與黃姓等友人開車前往民宅，雙方人馬相見一言不合，爆發肢體衝突，有人拿刀砍殺，還有人開車衝撞，烤肉現場一片狼藉。警消據報，立刻出動線上快打警力及救護車趕往現場，當場將所有人控制，但涉案一方早已逃逸。

4名傷者年齡為18歲至25歲間，立即分送基督教醫院及馬偕醫院救治。主要傷勢肢體擦挫傷及刀傷，所幸經治療後沒有生命危險。目前警方已成立專案小組，且已鎖定涉案對象積極查緝中，另是否違反中秋節防疫規定，警方已完成蒐證轉報衛生局裁處。

烤肉現場4名傷者送往醫院救治，沒有生命危險。警方成立專案小組查緝涉案犯嫌，追究責任。圖／讀者提供
烤肉現場4名傷者送往醫院救治，沒有生命危險。警方成立專案小組查緝涉案犯嫌，追究責任。圖／讀者提供
台東縣卑南鄉利嘉村今天凌晨12點多，發生青年烤肉疑因1女子感情糾紛，遭前男友揪人前往理論，雙方一言不合演變鬥毆事件，轄區警方獲報出動快打，控制現場。圖／讀者提供
台東縣卑南鄉利嘉村今天凌晨12點多，發生青年烤肉疑因1女子感情糾紛，遭前男友揪人前往理論，雙方一言不合演變鬥毆事件，轄區警方獲報出動快打，控制現場。圖／讀者提供

中秋節 烤肉

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