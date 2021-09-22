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網友推介投資虛擬貨幣「以為撿到寶」 婦險遭詐50萬元

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

55歲張姓女子日前在網路上遇有網友介紹投資APP，誆稱投資報酬率是一般虛擬貨幣的10倍，張女信以為真，到郵局準備匯出50萬元進行投資，幸好機警行員察覺有異，報警處理，警方到場進一步說明張女士遭遇詐騙，張女才保住積蓄。

據悉，張女在臉書社團內結識一名網友，對方先是主動聊天寒暄，卸下張女心防，再伺機提出「有難得的投資機會」，傳送連結介紹2款投資APP，誆稱可藉次投資新創的虛擬貨幣，投資報酬率是一般虛擬貨幣的10倍之多。

張女好奇下載APP，發現其介面果然像是一般股票投資介面，以為遇上寶貴獲利機會，便到郵局準備將50萬元積蓄匯出，進行投資。

機警行員進行關懷提問時，發現張女匯款用途有異，報警處理。轄區台北市中正一分局博愛路派出所警員獲報到場，進一步指出張女遭遇「假投資」詐騙，切勿將款項匯出，「只要錢轉出去就回不來了！」張女才驚覺受騙。

張女說，這50萬元是她辛苦積蓄，家中孩童上學的學費也包含在其中，幸好行員及警方及時說明，才未匯出，感謝行員及警方協助。警方呼籲，網路交友投資詐騙猖獗，詐欺手法話術多變，民眾千萬別貪心，投資理財不可能穩賺不賠，應尋求正當管道進行，以免遭不肖人士欺騙。

警方到場進一步說明張女士遭遇詐騙，張女才保住積蓄。記者李隆揆／翻攝
警方到場進一步說明張女士遭遇詐騙，張女才保住積蓄。記者李隆揆／翻攝

詐騙 虛擬貨幣

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