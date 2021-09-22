醉後鬧事！叫車送醉友返家 沒想到他竟搶小黃又肇事

台中市民陳男去年10月到KTV、夜店續攤飲酒，已達無法安全駕駛程度，友人請蔡姓運將駕小黃載陳返家，未料，陳竟趁機搶小黃，進入駕駛座將車駛離而搶奪既遂，行至上安路，從後追撞詹男所駕的小黃、再推撞另輛自小客車，酒測值高達0.65MG／L，台中地檢署今天依搶奪、公共危險、肇事逃逸等罪將他起訴。

起訴書指出，陳男（23歲）去年10月24日深夜至25日凌晨，在台中市西屯區青海南街的享溫馨KTV飲用VSOP洋酒，再續攤至ALTA夜店，飲用野格洋酒後，已達駕駛動力交通工具的操控能力降低而無法安全駕駛的程度。

同月25日凌晨3時30分，陳的友人在ALTA夜店前，委請蔡姓運將駕駛小黃載陳返家，陳竟趁蔡下車與陳的友人談話時，進入小黃駕駛座，將小黃駛離而搶奪未遂。陳駕駛小黃沿中市西屯區上安路由黎明路往河南路方向行駛。