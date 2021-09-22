快訊

【電動車進行式】環保、省錢背後沒有痛點？ 車主：開過就回不去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

醉後鬧事！叫車送醉友返家 沒想到他竟搶小黃又肇事

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民陳男去年10月到KTV、夜店續攤飲酒，已達無法安全駕駛程度，友人請蔡姓運將駕小黃載陳返家，未料，陳竟趁機搶小黃，進入駕駛座將車駛離而搶奪既遂，行至上安路，從後追撞詹男所駕的小黃、再推撞另輛自小客車，酒測值高達0.65MG／L，台中地檢署今天依搶奪、公共危險、肇事逃逸等罪將他起訴。

起訴書指出，陳男（23歲）去年10月24日深夜至25日凌晨，在台中市西屯區青海南街的享溫馨KTV飲用VSOP洋酒，再續攤至ALTA夜店，飲用野格洋酒後，已達駕駛動力交通工具的操控能力降低而無法安全駕駛的程度。

同月25日凌晨3時30分，陳的友人在ALTA夜店前，委請蔡姓運將駕駛小黃載陳返家，陳竟趁蔡下車與陳的友人談話時，進入小黃駕駛座，將小黃駛離而搶奪未遂。陳駕駛小黃沿中市西屯區上安路由黎明路往河南路方向行駛。

陳男因酒精作用致注意力及操控能力降低，從後追撞由詹姓運將駕駛的小黃，再推撞由「阿凱」駕駛的自小客車，致詹姓運將受有左膝挫傷及腦震盪等傷害。陳男肇事後，未叫救護車到場救援，逕行離去，經警攔查陳男，實施酒精濃度測試，酒測值高達0.65MG／L，並扣得陳所搶的小黃（已發還蔡姓運將）。

陳男續攤飲酒已達無法安全駕駛，友人請蔡姓運將駕小黃載陳返家，未料，陳竟趁機搶奪小黃駛離，肇事追撞逃逸，台中地檢署今天依搶奪、公共危險、肇事逃逸等罪將他起訴。圖／本報資料照
陳男續攤飲酒已達無法安全駕駛，友人請蔡姓運將駕小黃載陳返家，未料，陳竟趁機搶奪小黃駛離，肇事追撞逃逸，台中地檢署今天依搶奪、公共危險、肇事逃逸等罪將他起訴。圖／本報資料照

運將 夜店 酒精

延伸閱讀

連假結束第一天 國1桃園段2車追撞

兩次追撞 害這裡又變國道一號唯一低速路段

苗栗白牌車直直撞分隔島 司機受傷送醫酒測值1.25

屏鵝公路南下車流最每小時3千輛 國道追撞車禍無人受傷

相關新聞

超速自撞亡 懷孕女友保住胎兒

中秋連假交通狀況多，前晚傳出兩起死亡車禍。張姓男子駕車載懷孕六個月游姓女友，疑因車速過快在花蓮自撞電線桿，他頭部受創不治...

中秋夜不平靜 高雄燕巢螺絲工廠火警

今天晚間9點50分，高雄市消防局獲報，燕巢區安林路一家螺絲工廠淬火油油槽起火，消防局出動多個分隊共11車18人布線搶救，...

影／醫師也沒辦法...戒指「套牢」疼痛難耐 消防員助他脫困

基隆市張姓男子幾天前把原本戴在右手無名指的鋼戒，改戴在食指，結果拔不下來，疼痛難耐。他到醫院、鐵工廠求助無門，得知消防局...

影／嘉縣消防員搜救訓練溺斃 近百同事列隊敬禮送行

嘉義縣消防員翁翊凱因公殉職，告別式今上午在朴子殯儀館舉行，內政部長徐國勇消防署長蕭煥章前來拈香，頒授證書及消防榮譽章，公...

台東1女子遭前男友索討費用 現任男友拒絕爆衝突

台東縣卑南鄉利嘉村今天凌晨12點多，發生青年烤肉疑因1女子感情糾紛，遭前男友揪人前往理論，雙方一言不合演變鬥毆事件，轄區...

網友推介投資虛擬貨幣「以為撿到寶」 婦險遭詐50萬元

55歲張姓女子日前在網路上遇有網友介紹投資APP，誆稱投資報酬率是一般虛擬貨幣的10倍，張女信以為真，到郵局準備匯出50...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。