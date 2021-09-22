聽新聞
test
0:00 / 0:00
醉後鬧事！叫車送醉友返家 沒想到他竟搶小黃又肇事
台中市民陳男去年10月到KTV、夜店續攤飲酒，已達無法安全駕駛程度，友人請蔡姓運將駕小黃載陳返家，未料，陳竟趁機搶小黃，進入駕駛座將車駛離而搶奪既遂，行至上安路，從後追撞詹男所駕的小黃、再推撞另輛自小客車，酒測值高達0.65MG／L，台中地檢署今天依搶奪、公共危險、肇事逃逸等罪將他起訴。
起訴書指出，陳男（23歲）去年10月24日深夜至25日凌晨，在台中市西屯區青海南街的享溫馨KTV飲用VSOP洋酒，再續攤至ALTA夜店，飲用野格洋酒後，已達駕駛動力交通工具的操控能力降低而無法安全駕駛的程度。
同月25日凌晨3時30分，陳的友人在ALTA夜店前，委請蔡姓運將駕駛小黃載陳返家，陳竟趁蔡下車與陳的友人談話時，進入小黃駕駛座，將小黃駛離而搶奪未遂。陳駕駛小黃沿中市西屯區上安路由黎明路往河南路方向行駛。
陳男因酒精作用致注意力及操控能力降低，從後追撞由詹姓運將駕駛的小黃，再推撞由「阿凱」駕駛的自小客車，致詹姓運將受有左膝挫傷及腦震盪等傷害。陳男肇事後，未叫救護車到場救援，逕行離去，經警攔查陳男，實施酒精濃度測試，酒測值高達0.65MG／L，並扣得陳所搶的小黃（已發還蔡姓運將）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言