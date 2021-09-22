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有輪子的擔架好方便！台中大坑救援登山客新利器登場

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市消防局東山分隊駐地位於北屯大坑山區，時常有登山客受傷，需要救護的勤務，過去都是利用「軟式擔架」，以人力扛運的方式，將傷患運送下山，耗時耗力，也容易影響病患傷勢，不過東山分隊在中秋連假前，獲得中國醫藥大學附設醫院，捐贈一組鈦合金的「輪架式擔架」，14日才拿到，19日就派上用場，協助在大坑7號步道摔傷，疑似有腦震盪的蘇姓老翁下山，大幅降低救援的時間，掌握送醫的黃金時間。

台中市東山消防分隊在19日下午3時許獲報，大坑7號步道有名七旬的蘇姓老翁在登山時摔傷，撞擊到頭部，有嘔吐的狀況，疑似腦震盪，消防隊獲報後，步行約20分鐘，才抵達蘇待援的位置，東山分隊拿出14日才獲贈的「輪架式擔架」，初步對蘇檢傷、包紮後，一路順暢的將蘇運送下山，僅花費約30分鐘的時間，順利將蘇翁送醫治療。

東山消防分隊長張啟原說，此次使用救援的「輪架式擔架」，屬於新型的輕量化設計，東山分隊是第一個消防分隊使用的，該組輪架式擔架主要是鈦合金結構，重量只有10公斤，但可承重220公斤，還可分拆為擔架、手把、滑輪等不同部位拆卸，十分方便同仁背負前往傷患待援地點。

張啟原說，輪架式擔架可以運用在較平坦的泥土、柏油等路面，如果遇到木棧道等有階梯式的結構，就需搭配過去使用的「軟式擔架」，目前出勤時，都會評估現場狀況，攜帶符合狀況的救援工具。

他說，此組器材是由中國醫藥大學附設醫院所捐贈，市價約30萬元，未來位於山區的消防分隊，例如梨山、和平等分隊，都會評估加入該組器材，提升消防救援的品質與速度。

台中市蘇姓老翁在19日登山時不慎摔傷頭，東山消防分隊利用新型的輪架式擔架，將蘇翁運送下山。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓老翁在19日登山時不慎摔傷頭，東山消防分隊利用新型的輪架式擔架，將蘇翁運送下山。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓老翁在19日登山時不慎摔傷頭，東山消防分隊利用新型的輪架式擔架，將蘇翁運送下山。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓老翁在19日登山時不慎摔傷頭，東山消防分隊利用新型的輪架式擔架，將蘇翁運送下山。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓老翁在19日登山時不慎摔傷頭，東山消防分隊利用新型的輪架式擔架，將蘇翁運送下山。記者陳宏睿／翻攝
台中市蘇姓老翁在19日登山時不慎摔傷頭，東山消防分隊利用新型的輪架式擔架，將蘇翁運送下山。記者陳宏睿／翻攝

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