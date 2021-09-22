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移工遇疫情被放無薪假 為賺錢換公司卻遭通報失聯
越南籍一名黎姓男子到高雄岡山某工廠工作，今年疑因疫情被迫放無薪假，為了賺錢，黎男離開原公司另找工作，卻被通報失聯，黎男日前騎車行經楠梓區藍昌路，見到巡邏員警神情緊張，經員警上前盤查，發現黎男為逃逸移工並因案遭通緝，警方詢後移送地檢並交由移民署專勤隊遣返出境。
楠梓警分局員警本月20日下午4時許在藍昌路巡邏時，發現黎男（29歲）神情緊張，不斷朝員警方向張望，警方想上前盤查，黎男卻趁綠燈起步加速鑽車縫、不斷變換車道逃逸，員警跟在黎男後方，雙方追了5分鐘左右，直到藍昌路、甲昌路口，黎男因紅燈、車多無法再往前，員警趁機要求黎男出示證件。
起初黎男不願意配合員警，警方告知，不配合查驗身分將可帶到移民署專勤隊按指紋，黎男才默默從背包中拿出居留證，警方查詢得知黎男被通報為失聯移工，今年7月遭嘉義地檢署發布恐嚇取財通緝在案。
黎男坦承，他本來在高雄岡山工作，因疫情期間公司放無薪假，但受限合約沒辦法直接換公司賺錢，他只能離開原公司另找工作，才被通報失聯，對於被通緝則表示不知情。警方詢後將黎男移送嘉義地檢署歸案，再移往移民署專勤隊等候遣返回國。
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