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影／高中死黨中秋相約花蓮溯溪 溪水暴漲受困深夜獲救

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導

昨天是中秋節，花蓮3名男子相約到秀林鄉砂婆礑溪溯溪，下午因大雨溪水暴漲，無法渡溪，打電話求救。消防人員、義警等12人出動趕往，一直到深夜才將3人平安救下山，警方還致送月餅和熱食，給救難人員解飢。

受困3人是32歲的徐姓、楊姓，及33歲莊姓男子，3人是高中好朋友，昨天趁著連假最後一天，相約到秀林鄉水源地溯溪戲水。

下午3時許回程經過獵戶瀑布時，3人發現因午後下大雨，溪水暴漲，水流湍急，3人身上裝備不足，不敢冒然渡溪，打電話向消防局求援。花蓮縣消防局獲報後，派出警義消、救難協會、山警等共12人，分批趕上山救援。

因山區大雨且溪流水很急，救援工作相當辛苦，救難人員架繩渡溪，花了3個多小時到達現場，接觸到3名受困者，3人身體狀況穩定，但有輕微失溫現象，消防人員立即提供救生衣、頭盔和保暖頭燈等，讓他們稍事休息，就小心將他們護送下山，深夜11時14分將3人平安帶出。

3男戲水的砂婆礑溪在疫情警戒降至2級後已開放溯溪，3人也都依規定落實實聯制。不過，消防局提醒，近日山區常有驟雨，雨勢來得又快又急，民眾若在溪邊玩水，一定要特別注意，若聽到上游有隆隆聲響，溪水水面突然快速上升，就是山洪爆發的前兆，要趕快後撤，避免因溪水暴漲而受困。

3名男子昨中秋節相約到砂婆礑溪溯溪，因溪水暴漲受困，深夜平安獲救。圖／花蓮縣消防局提供
3名男子昨中秋節相約到砂婆礑溪溯溪，因溪水暴漲受困，深夜平安獲救。圖／花蓮縣消防局提供
3名男子昨中秋節相約到砂婆礑溪溯溪，因溪水暴漲受困，深夜平安獲救。圖／花蓮縣消防局提供
3名男子昨中秋節相約到砂婆礑溪溯溪，因溪水暴漲受困，深夜平安獲救。圖／花蓮縣消防局提供

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