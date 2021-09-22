中秋4天連假大執法 彰化139線噴出629件罰單

疫情紓緩，很多民眾利用中秋節4天連假出遊，沿途景觀優美的彰化八卦山縣道139線更湧來大批汽、機車，前往享受風馳電掣樂趣，警方在這4天部署大批警力，仍然取締629件違規。警方指出，秋意甚涼，常是飆車最猖獗，警方將加強監視錄影設備，嚴格取締壓車、蹺孤輪等危險駕駛。

警方指出，在中秋4天連假，為防止超跑及重機在縣道139線競飆，警方除與彰化監理站配合執行攔停外，彰化路段並有3支固定測速桿及三腳架測速器機動取締超速，4天累計取締629件，其中仍以超速案件最多，其次是重機改裝及無照駕駛等。

139線大彰路位在八卦山稜線，沿途景觀優美，是知名自行車路線外，也吸引重機族及超跑馳騁，尤其從台74線路口至瑩光橋約4公里路段，因彎度大，常因機車騎士過彎壓車釀成車禍事故，去年即造成3人死亡。 路權單位彰化縣政府為降低車禍發生，公告此一路段速限由50公里調降為40公里，沿途並設有兩支固定桿測速器，並有警網稽查取締。

警方更在中秋節四天連假嚴格取締違規，沒想到四天來在139線還取締629件，縣警局交通隊表示，由於已經入秋，為防止139線飆風再起，警方將加強沿途的監視錄影設備，尤其是壓車、蹺孤輪等危險駕駛錄影蒐證。